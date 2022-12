Grotte di Borgio Verezzi: ecco tutte le iniziative nel periodo natalizio

Prosegue la promozione delle Grotte di Borgio Verezzi con nuove iniziative previste per il periodo natalizio. Lo splendido scenario ospiterà numerosi eventi dedicati ai visitatori, per vivere la grotta a 360 gradi.

Si comincerà sabato 17 dicembre alle 21 con il concerto Gospel del Double Trust Choir: le vibrazioni e l’energia di questo genere musicale si diffonderanno nella prima sala delle grotte, famosa per la sua incredibile acustica naturale.

Sempre sabato 17 dicembre, e a seguire il 24 e 31 dicembre e il 7 gennaio, ci saranno gli appuntamenti con i laboratori in grotta, dedicati ai più piccoli; i bimbi potranno scoprire la magia della vita in grotta, in compagnia sia dei simpatici pipistrelli e della mascotte Pippi, sia dei piccoli animaletti che sopravvivono in un ambiente buio. Il 24 dicembre è inoltre prevista una tombolata con premi per tutti.

Arriviamo poi alla vera sorpresa di questo calendario: la cooperativa Arcadia, attuale gestore del sito, ha ideato come speciale “emotional experience”, un'iniziativa capace di colpire il visitatore andando oltre le sensazioni che si provano nella visita guidata tradizionale: è prevista infatti, nei giorni 18 dicembre e 7 gennaio alle ore 14.00 e nei giorni 27 e 30 dicembre alle ore 14.30, una discesa “al buio” nelle Grotte. I visitatori, muniti di torcia frontale, seguiranno la guida nel normale percorso di visita, ma con l’illuminazione spenta: sulle orme dei primi speleologi e degli scopritori della grotta, allora muniti solo di candele, vivranno dunque un’emozionante avventura in questo straordinario ambiente, e potranno scoprire i colori, i bagliori e le ombre proiettate dalle concrezioni naturali che contraddistinguono le Grotte di Borgio Verezzi, le più colorate d’Italia.

Le iniziative del periodo natalizio vanno a completare un 2022 ricco di eventi e di forte ripresa dopo le chiusure forzate degli scorsi anni dovute all’epidemia da Covid 19: le Grotte quest’anno hanno visto gli appuntamenti della kermesse musicale estiva “Cavern Music Fest”, le performance teatrali in occasione del Festival di Borgio Verezzi, le aperture straordinarie anche in orario serale e infine, dall’autunno, i laboratori del sabato pomeriggio per i bambini.

Le Grotte di Borgio resteranno aperte ogni giorno (con la sola eccezione di domenica 25 dicembre) per tutto il periodo natalizio.

Per tutte le attività, è sempre consigliata la prenotazione al numero di telefono 019.610150. Per maggiori informazioni e per essere sempre aggiornati sulle iniziative si possono seguire i profili social (Facebook, Instagram e Twitter) “Grotte di Borgio Verezzi”.