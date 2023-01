Gli integratori per il sonno: principi attivi e migliori articoli in circolazione

Gli integratori per il sonno sono una soluzione utile per chi soffre di disturbi del sonno e per chi desidera migliorare la qualità del proprio sonno. Si tratta di prodotti che contengono una serie di principi attivi che possono avere diversi effetti sulla qualità del proprio riposo ed è utile conoscerli da vicino per riuscire a scegliere quelli migliori per le proprie esigenze.

I principi attivi contenuti negli integratori per il sonno

Scoprire quali sono i principi attivi contenuti negli integratori per il sonno aiuta a capire quelli che fanno al caso proprio.

Il primo, il principio attivo per eccellenza è la melatonina è un regolatore del ritmo sonno-veglia. Si tratta di un ormone che viene prodotto dal nostro corpo. Nello specifico, viene prodotto dalla ghiandola pineale che è posta alla base del cervello. Questo ormone agisce sull’ipotalamo, andando a regolare il ciclo sonno-veglia. Gli integratori a base di melatonina sono, quindi, perfetti per chi soffre di insonnia.

Anche la valeriana è un principio attivo perfetto per chi vuole migliorare la qualità del proprio sonno. Si tratta, nello specifico, di una pianta che viene utilizzata da secoli come rimedio naturale per il sonno. Gli estratti di valeriana possono aiutare a rilassare la mente e il corpo, facilitando l'addormentamento.

Viene consigliata anche la camomilla, altro noto rimedio naturale per l’insonnia. Questa viene utilizzata soprattutto in forma di tisana e può avere effetti calmanti e rilassanti.

Segnaliamo anche il magnesio. Si tratta di un minerale importante per la salute dell'organismo. Gli integratori di magnesio possono aiutare a rilassare i muscoli e a regolare il ritmo sonno-veglia, contribuendo a un sonno più profondo e ristoratore.

Come si utilizzano gli integratori per il sonno e quando prenderli

Gli integratori per il sonno sono classificabili come una soluzione per l’insonnia. Sottolineiamo che se si soffre di insonnia o di altri disturbi del sonno troppo a lungo è importante consultare il proprio medico per individuare la causa sottostante e trovare trattamenti adeguati.

Consigliamo di unire gli integratori per il sonno con una serie di comportamenti adatti. Nello specifico, consigliamo di seguire una routine di sonno regolare, di evitare la caffeina prima di andare a dormire, di evitare di guardare la TV o lo smartphone prima di addormentarsi, di mantenere un ambiente di sonno rilassante.

Non solo. Consigliamo anche di fare esercizio fisico regolarmente, ma non troppo vicino al momento di andare a letto. Molto utili anche le prove tecniche di rilassamento come la meditazione prima di andare a letto.

Vediamo, quindi, come si utilizzano gli integratori contro l’insonnia. Gli integratori per il sonno vengono solitamente assunti oralmente, sotto forma di compresse, capsule o gocce a seconda del prodotto che si sceglie di acquistare.

È importante seguire le istruzioni per l'uso riportate sull'etichetta di ogni prodotto e, soprattutto, non superare la dose consigliata. In generale, consigliamo di assumere gli integratori per il sonno circa un'ora prima di andare a letto, in modo che il principio attivo possa entrare in azione prima di coricarsi.

Si consiglia, tuttavia, di non utilizzare questi integratori in modo continuativo per periodi prolungati per non inficiarne la validità.

Quali sono i migliori integratori contro l’insonnia

I migliori integratori per il sonno dipenderanno dalle specifiche esigenze e preferenze di ogni individuo. Ci sono molti integratori disponibili sul mercato che possono aiutare a gestire i disturbi del sonno ma è importante scegliere quello adeguato per le proprie esigenze.

Tra questi c’è Reale 1870 Deep Blue, un integratore perfetto per il rilassamento e per il sonno. Suggeriamo anche Vick Zzziquil Natura, un integratore molto famoso a base di melatonina.

La melatonina Vitil Retard è un altro integratore da prendere in considerazione se si desidera combattere qualche disturbo del sonno.

Questi sono solo alcuni degli integratori contro l’insonnia migliori tra quelli presenti sul mercato. Bisogna sempre leggere attentamente le istruzioni e seguire quella che è la posologia indicata.