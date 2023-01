E' mancato Nino Chianca, ex presidente del Cai Altare e collaboratore della biblioteca di Carcare

Lutto in Val Bormida per la scomparsa all'età di 88 anni di Nicola "Nino" Chianca, originario di Altare, ma residente a Carcare. Ex dipendente della Ferrania (aveva lavorato anche all'Ilsa), era stato presidente del Cai Altare, nonché collaboratore e assiduo frequentatore della biblioteca "A.G. Barrili" di Carcare.

"Il nuovo anno purtroppo ci ha portato via improvvisamente il caro Nino, timoniere per tanti anni del nostro sodalizio. Di lui resterà il ricordo della sua mente lucidissima e i tanti aneddoti che amava raccontare, incredibile bagaglio di esperienze vissute in ogni angolo del mondo. Buon cammino", commenta sulla propria pagina Facebook il Cai Altare.

"Tutto il personale, insieme allì'amministrazione comunale, porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Nino Chianca, da sempre assiduo frequentatore degli eventi nonché prezioso collaboratore. Ciao Nino, buon viaggio", questo il cordoglio della biblioteca carcarese.

Chianca ha accusato un malore nella mattina odierna: "Mi unisco al collettivo sentimento di cordoglio della comunità cittadina carcarese nei confronti della famiglia Chianca e Valle, stimatissimi a Carcare e in Val bormida, di Nicola ho ricordi sin dall'infanzia visto lo stretto rapporto famigliare e di fraterna amicizia che mi lega a suo figlio Andrea, mio carissimo compagno di scuola dalle elementari al Liceo, le mie condoglianze a tutta la famiglia", aggiunge il sindaco di Carcare Christian De Vecchi.