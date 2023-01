Alessandra Mele in gara al Melodi Grand Prix: chi vince andrà a Eurovision 2023

La rubrica #ILBELLOCISALVERÀ questa settimana vola in Norvegia per una chiacchierata con Alessandra Mele, la giovanissima cantautrice di Cisano sul Neva che, dopo The Voice Norvegia, approda all’importante kermesse musicale Melodi Grand Prix 2023: il vincitore o la vincitrice andrà a Liverpool a Eurovision.

“Si tratta di un festival nazionale molto seguito, paragonabile al Festival di Sanremo, a cui partecipano sia talenti già affermati che nascenti – mi spiega Alessandra Mele, raggiunta telefonicamente -. Sono tra i 21 concorrenti selezionati da un’apposita giuria che ci sfideremo in 3 semifinali a Oslo. I 9 finalisti si esibiranno infine a Trondheim per i primi di febbraio e chi vince andrà a Liverpool a Eurovision”. Non ha perso tempo la talentuosa cisanese, trasferitasi in Norvegia circa un anno fa per studiare musica e inseguire il suo sogno nell’universo musicale. “Qui o altrove non importa. Sono disponibile a spostarmi anche negli USA o ovunque nel mondo ci sia un posto per me e per la mia musica”, mi racconta con fresca determinazione.

Che è una ragazza tosta si era già capito lo scorso anno, quando partecipando al talent The Voice Norvegia si era distinta con la sua splendida voce e il suo stile distintivo. Con la sua determinazione e la freschezza che la contraddistingue, ora gareggia all’MGP 2023 con un nuovo brano dance “Queen of Kings”, di cui è coautrice, e che anche dall’Italia potremo votare. “Le modalità non ci sono state ancora comunicate. Appena sarà possibile le pubblicherò sul mio profilo Instagram @alessandram02 – spiega -. Io sarò la primissima ad esibirsi l 14 gennaio. Sono molto felice di questa esperienza, mi sto impegnando anima e corpo, ma cerco di vivere il momento con sereno realismo, con gioia e mi concentro su ciò che dipende da me. Il resto si vedrà”. Appena ventenne, eppure così saggia.

Alessandra Mele è nata a Pietra Ligure da papà italiano e mamma norvegese. Cresciuta tra Albenga e Cisano, già all’età di 6 anni mostra uno spiccato interesse per l’universo musicale. Studia dapprima canto, poi all’età di 12 anni aggiunge le lezioni di pianoforte e, successivamente, approfondisce il canto e studia anche chitarra, per arricchire la sua formazione. Attualmente studia in una scuola di musica in Norvegia, dove si sta specializzando nella scrittura dei testi, perché il suo sogno è essere cantautrice.

Dopo la maturità linguistica conseguita al Liceo G. Bruno di Albenga, a luglio 2021 decide di trasferirsi a Oslo e, un mese dopo, partecipa alle selezioni di The Voice. Supera le prime tre audizioni, poi partecipa alla ‘Blind Audition’ con ottimo risultato. Successivamente, vince nella ‘prova duello’, supera il ‘Knock out’ e partecipa al primo live. “Purtroppo, non ce l’ho fatta e questa esperienza si è fermata lì – mi aveva raccontato in un’intervista dello scorso maggio (QUI la notizia) -. Ma mi è servita molto, ho capito ciò che voglio fare veramente nella vita, infatti, uscendo, dopo essermi complimentata con il vincitore, ho detto che sentiranno ancora parlare di me”. Ed è andata proprio così, perché il suo nome è legato a un talento autentico che si sta affermando, grazie anche alla determinazione della giovane artista, che sta investendo tutte le sue energie per trovare il suo posto nel firmamento musicale.

E noi, Alessandra, faremo il tifo per te, che meriti di brillare tra le grandi voci del nostro tempo.

#ILBELLOCISALVERÀ