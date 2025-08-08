Violenza sessuale ad Alassio: 40enne fugge in Senegal per evitare il carcere, catturato dopo 3 anni di latitanza

Scappa nel suo Paese d’origine per evitare il carcere in Italia: latitante 40enne catturato in Senegal. Era ricercato per il reato di violenza sessuale commesso nel 2022 ad Alassio.

A seguito dell’attività investigativa svolta dalla Polizia di Stato, in particolare dalla Squadra Mobile della Questura di Savona, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e l’esperto per la sicurezza italiano a Dakar, l’unità investigativa di Interpol Dakar (Senegal) nella giornata dell’1 agosto ha proceduto all’arresto di un quarantenne straniero localizzato in quello stato.

L’arresto è avvenuto in esecuzione al mandato di cattura internazionale relativo all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 20.9.2022 dal Gip del Tribunale di Savona, per il reato di violenza sessuale, commesso il 31 luglio 2022 ad Alassio, ai danni di una cittadina italiana di 19 anni.

Il latitante è stato individuato e arrestato a Nguekhokh, vicino alla città di Mbour dall’Unità Investigativa BCN dell’Interpol di Dakar a seguito delle informazioni ricevute tramite l’esperto per la sicurezza italiano a Dakar.

La misura cautelare era stata disposta a seguito di attività investigativa da parte a squadra mobile insieme al Commissariato di Alassio che ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del cittadino senegalese e di altri due cittadini italiani, che prestavano attività lavorativa presso una discoteca di Alassio, rispettivamente con mansioni di “buttafuori” e parcheggiatori (leggi QUI).

Gli uomini, approfittando dello stato di difficoltà psico-fisico di una diciannovenne, dovuto all’assunzione di alcool nella serata in discoteca, l’avevano costretta a subire più atti sessuali, nei pressi dei parcheggi della discoteca.

In data 21 settembre 2022, in esecuzione della stessa ordinanza di custodia cautelare in carcere, erano stati tratti in arresto i due co-indagati italiani, poi condannati in relazione a questo episodio, mentre il cittadino senegalese era fuggito nel Paese di origine, venendo catturato solo venerdì scorso dalle autorità senegalesi, su richiesta del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

Sono in corso le procedure per l’estradizione.