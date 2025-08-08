 / Cronaca

Cronaca | 08 agosto 2025, 10:14

Ladri in azione a Cairo, colpita una villa in località Chiappella: indagini in corso

I malviventi sono entrati forzando un ingresso e hanno messo a soqquadro l’intera abitazione; il bottino, ancora in fase di stima, sarebbe di una certa entità

Ladri in azione a Cairo, colpita una villa in località Chiappella: indagini in corso

Furto in località Chiappella, a Cairo Montenotte, dove i ladri hanno preso di mira una villa approfittando dell’assenza dei proprietari.

I malviventi hanno fatto irruzione nell’abitazione, forzando un ingresso e rovistando ovunque in cerca di oggetti di valore, causando numerosi danni. 

È ancora in corso la stima dei beni sottratti, ma secondo una prima ricostruzione il bottino sarebbe di una certa entità. Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.

Graziano De Valle

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium