Ladri in azione a Cairo, colpita una villa in località Chiappella: indagini in corso

Furto in località Chiappella, a Cairo Montenotte, dove i ladri hanno preso di mira una villa approfittando dell’assenza dei proprietari.

I malviventi hanno fatto irruzione nell’abitazione, forzando un ingresso e rovistando ovunque in cerca di oggetti di valore, causando numerosi danni.

È ancora in corso la stima dei beni sottratti, ma secondo una prima ricostruzione il bottino sarebbe di una certa entità. Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.