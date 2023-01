Elezioni provinciali, Canepa: "L’unica cosa che non ho perso, a differenza di qualcuno, è la dignità"

"Quando ci si mette in gioco bisogna mettere in conto anche le sconfitte e soprattutto saperle accettare. Quindi per prima cosa complimenti al vincitore", cosi commenta in una nota Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto e candidato sconfitto alle ultime provinciali.

"Un risultato così netto è sicuramente figlio di molti errori che devono essere analizzati con la dovuta serenità ad iniziare da quelli che, evidentemente, ho commesso io perché sono gli unici sui quali posso lavorare per evitare di commetterli nuovamente. L’unica cosa che non ho perso, a differenza di qualcuno, è la dignità. Non ho fatto nessun patto con il diavolo (nel senso metaforico del termine) e nessuna vana promessa, di questo ne vado orgoglioso".