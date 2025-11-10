Savona, le Fornaci piangono la scomparsa dello storico barbiere Gianni Fiorito

Savona e il quartiere delle Fornaci in lutto per la scomparsa di Giovanni Fiorito all'età di 81 anni.

Conosciuto da tutti come Gianni, era particolarmente conosciuto e stimato per il suo lavoro di barbiere con la sua attività aperta negli anni 60 collocata proprio nel quartiere fornacino in Corso Vittorio Veneto di fronte ai Bagni Olimpia. Con il collega Enzo Corigliano aveva dato vita ad un vero e proprio punto di riferimento, non solo per tagliare i capelli e la barba ma anche per passare momenti di convivialità.

Lascia i figli, i nipoti Alessio, Simone e Charlotte, le nuore e tutti i parenti e amici.

Il funerale sarà celebrato oggi, lunedì 10 novembre alle 16.00 nella chiesa di Santa Maria della Neve alle Fornaci.