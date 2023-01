Elezioni provinciali, lo spotornese Caviglia Bardini (Azione): "Intesa su Olivieri? Già da Spotorno un ottimo laboratorio"

" Come in occasione delle passate consultazioni per il rinnovo del consiglio provinciale, anche dopo questa tornata intendo augurare a mezzo stampa buon lavoro al Presidente rieletto Pierangelo Olivieri e al suo consiglio, giacché i consigli provinciali, come voluto dalla Legge Delrio, sono composti interamente da volontari che si prestano al servizio del territorio ".

"Non ha pagato la scelta politica di Lega e Fratelli d'Italia che, volendo capitalizzare il successo elettorale delle politiche, hanno cercato di portare a Palazzo Nervi il proprio candidato in opposizione alla ricandidatura del presidente uscente - afferma Caviglia Bardini - Paga invece la scelta naturale di Azione, tra i due candidati, di sostenere una figura moderata proseguendo sulla linea di quella collaborazione che ha contraddistinto il rapporto tra il presidente Olivieri e il consiglio provinciale, nel quale Azione conta fortemente su Adele Taramasso".

Un'analisi che non può non tener conto delle posizioni assunte dal centrosinistra, in particolare da alcuni suoi esponenti e senza risparmiare una stoccata a uno dei nomi circolati nei mesi scorsi: "Al consigliere comunale savonese Luigi Lanza di Sinistra Italiana, che conosco dai tempi del liceo e che si è dimostrato in una nota insoddisfatto degli schieramenti venutisi a creare, dico che, pur capendo le sue parole dettate immagino dalla mancanza di un candidato di area centrosinistra, può essere comunque contento che l'alternativa per lui non sia stata rappresentata da un sindaco indicato dal Partito Democratico tra i pochi candidabili, come ad esempio il sindaco di Spotorno Fiorini. Egli è stato tra i più assenti tra i consiglieri provinciali del precedente mandato, al consigliere Lanza assicuro che l'ha scampata bella".