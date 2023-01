Elezioni provinciali, la versione di Vaccarezza: "Hanno vinto Olivieri e la buona amministrazione. Al centrodestra una lezione per tutti"

Le elezioni per ricoprire i prossimi quattro anni il ruolo di presidente della Provincia "le ha vinte Pierangelo Olivieri, tutte le altre riflessioni vengono dopo".

Si è preso ventiquattr'ore di pausa Angelo Vaccarezza per ascoltare e analizzare i commenti del "day after" del voto da cui è uscito vincente ancora una volta il sindaco di Calizzano, dopo aver "annusato" l'aria che tirava davanti alle urne di Palazzo Nervi per l'intera giornata di votazioni, prima di dire la sua.

Un'analisi del voto, quella del capogruppo in Regione dei totiani, deus ex machina dell'accordo che nei prossimi giorni dovrebbe portare a un reimpasto delle deleghe ai consiglieri con maggior spazio a Pd e Terzo Polo a scapito di altri colleghi del centrodestra, che ha ancora una volta i dogmi dell'investitura convinta a Olivieri ma anche il sapore della dimostrazione compiuta del peso politico della destra moderata totiana nelle amministrazioni comunali della nostra provincia.

Una vittoria, quella di Olivieri, ottenuta secondo Vaccarezza "non solo per il fiume di persone andato a votarlo, specialmente dai Comuni piccoli, ma anche per come ha governato la nostra Provincia in questi ultimi quattro anni", con una costante presenza su "un territorio fragile, quando questo chiamava la necessità di un intervento", in particolare ricordando la scelta audace di firmare nell'autunno del 2019 "50 milioni di somme urgenze avendone 4 in cassa, rischiando di proprio perché bisognava riaprire 30 strade, assumendosi l'onere di essere il Presidente della Provincia".

Meriti che secondo Vaccarezza avrebbero spazzato quindi ogni motivo ostativo alla ricandidatura di Olivieri e, anzi, avrebbero portato al sostegno alla sua candidatura anche da parte del Partito Democratico e del Terzo Polo, nonostante dal primo in queste ore siano arrivate parole che farebbero propendere a una scelta per mancanza di alternative nel centrosinistra piuttosto che a un convinto sostegno sui temi e sulla loro gestione. Piuttosto, semmai, la voglia di collaborare ma per il futuro anche cambiando passo rispetto allo scorso quadriennio.

Non un "inciucio", come lo ha chiamato Ferruccio Sansa, semmai un accordo favorito dalla "testa, fatta di amministratori, del Partito Democratico savonese" e giunto attraverso la condivisione di un lavoro "non fatto di poltrone o di potere, ma di soluzione ai problemi. Perché un'alluvione, portare l'acqua in un paese dell'entroterra non è né di destra né di sinistra".

Una lezione politica "di cui io avrei sinceramente fatto a meno", ribadisce però Vaccarezza, che non è solo per parte dell'opposizione a livello regionale. Usciti sconfitti dalle urne sono stati Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, "il grosso del centrodestra a livello nazionale, non certamente ligure, i quali dicevano che Olivieri non poteva ricandidarsi. Senza motivi, una cosa assurda".