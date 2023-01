Ipotesi termovalorizzatore, +Cairo interroga il sindaco Lambertini

"Chiediamo al sindaco Lambertini di illustrare in Consiglio comunale e per iscritto le motivazioni a sostegno dell'ipotesi termovalorizzatore": il gruppo di opposizione +Cairo ha presentato un'interrogazione.

"Il primo cittadino nel corso della seduta dello scorso 29 novembre ha dichiarato che non sarebbe contrario - spiegano dall'opposizione - La Regione e la Provincia vorrebbero realizzarlo in Val Bormida".

"Con la nostra interrogazione vogliamo conoscere da sindaco e giunta, se e come intendano chiedere delucidazioni, sapere se hanno interloquito con le aziende nel settore, quale sia il contenuto della discussione avuta (oppure in atto), nonché avere notizia se hanno intenzione di aprire un tavolo con i comuni del comprensorio, a priori e non solo quando la Regione porterà già il suo progetto".

Sempre nel documento +Cairo chiede quale sia l'intenzione dell'amministrazione comunale "Prestare assenso a tale operazione e su quali aree, se altri sindaci valligiani, che si sono dichiarati favorevoli, sono stati interpellati dal sindaco Lambertini e se sarebbero disposti ad ospitare il termovalorizzatore anche nei loro comuni o solo nel nostro".