Pellegrinaggio dell’Unitalsi a Lourdes: aperte le iscrizioni

Dal 10 al 12 febbraio la Sottosezione Savona Varazze dell’UNITALSI organizza un pellegrinaggio al Santuario Nostra Signora di Lourdes in occasione del 165esimo anniversario delle apparizioni mariane nella grotta di Massabielle a Bernadette Soubirous (1858) e del 120esimo della fondazione dell'associazione stessa.

Il venerdì sì partirà al mattino da diverse località (da Savona presso la stazione ferroviaria) in pullman (luoghi, orari e fermate dipenderanno dal numero di iscritti), si pranzerà in Autogrill e si arriverà nella località occitana per l'ora di cena. Il sabato nella grotta sarà officiata la messa e a seguire si terrà l'Angelus. Dopo il pranzo in hotel si potrà sostare in preghiera per un momento di devozione personale e l'adorazione e la processione eucaristiche. Seguiranno la cena in albergo e la processione aux flambeaux. La domenica dopo la prima colazione in hotel la ripartenza per le località d'origine, il pranzo libero in Autogrill e l'arrivo in serata.

La quota di partecipazione ammonta a 295 € ( + quota associativa di 25 €) per la camera doppia, con acconto di 100 € da versare al momento della iscrizione (senza tale versamento l’iscrizione non si può ritenere valida). Il supplemento per la camera singola ammonta a 50 €. L'intera quota comprende viaggio in pullman, alloggio e pensione completa con servizi in camera, accoglienza e assicurazione contro gli infortuni e non comprende i pasti nel corso del viaggio andata e ritorno, le bevande ai pasti, le mance e tutto quanto non espressamente indicato in programma.

La scadenza delle iscrizioni è fissata indicativamente per la fine di gennaio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria recandosi al Centro Diocesano Pastorale "Città Dei Papi", in dei Mille 4, il martedì dalle ore 10 alle 11:30 e il giovedì dalle 16:30 alle 18, telefonando al numero 3349336752 o inviando un e'mail a savona@unitalsiligure.it.