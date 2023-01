Consulenza di marketing: Cos'è, come si fa, costi e benefici

Nella gestione di un'attività imprenditoriale, che sia una piccola attività, o una multinazionale, il marketing è uno degli aspetti più importanti di ogni azienda.

È ciò che distingue dalla concorrenza, aiuta a raggiungere un nuovo pubblico e, in ultima analisi, ma non meno importante, aumenta le vendite. Ecco perché molte aziende si rivolgono sempre più di frequente ai consulenti di marketing.

La consulenza di marketing può essere una risorsa incredibilmente preziosa per le aziende che vogliono raggiungere i loro potenziali clienti, e massimizzare i loro profitti.

Questa attività fornisce alle imprese un parere esperto, e una guida, su come muoversi all'interno del proprio settore di mercato, al fine di promuovere e commercializzare efficacemente i loro prodotti e servizi.

Ma che cos'è in concreto una consulenza di marketing? A cosa serve davvero? E come si svolge all'atto pratico?

Cerchiamo di approfondire meglio il discorso per rispondere a queste, e anche ad altre domande.

Cos'è la consulenza di marketing?

Possiamo definire una consulenza di marketing come l'insieme di tutte le attività di analisi, pianificazione, tracciamento ed elaborazione, che hanno come scopo quello di stilare la migliore strategia possibile, per promuovere nella maniera più efficace e redditizia un prodotto o un servizio.

In altre parole, si tratta di un processo che vi aiuta a capire cosa vogliono i vostri clienti, e come fornirglielo al meglio. La consulenza di marketing comprende tutte le fasi necessarie per raggiungere questo obiettivo, tra cui lo sviluppo di un'identità di marca, la creazione di una strategia di pubblicità e la sua efficace attuazione pratica.

É un processo lungo che richiede molto lavoro, ma può contribuire ad aumentare i profitti dell'azienda in modo molto concreto, migliorandone l'immagine e la reputazione sul mercato. In esso sono racchiuse una moltitudine di competenze, tra cui la capacità di analizzare i dati, interpretare i risultati della ricerca, e sviluppare un piano di marketing. L'obiettivo è garantire che il vostro prodotto o servizio, sia posizionato in modo tale da interessare il maggior numero di persone possibile ad esso interessato.

Il web marketing: la naturale evoluzione

Il web marketing è la naturale evoluzione del marketing tradizionale. È sempre necessario raggiungere il pubblico giusto, ma ora è possibile farlo non solo con costi e sforzi minori, ma anche in modo molto più mirato.

Internet offre alle aziende un'eccellente opportunità per raggiungere clienti in tutto il mondo, e non è più necessario aprire un ufficio locale in ogni Paese in cui si desidera vendere i propri prodotti.

Il web consente di raggiungere i clienti internazionali senza quasi alcun investimento, e senza la necessità di avere conoscenze specialistiche del mercato. Inoltre, il web marketing rende più facile per le aziende rimanere competitive, perché sono in grado di rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato.

Alla fin fine utilizza sempre gli stessi principi e tecniche, ma li applica con un nuovo mezzo.

Non si tratta solo di creare un sito web, ma anche di integrarlo con altre forme di marketing, in modo che il vostro messaggio raggiunga il maggior numero di persone possibile.

Ciò include i social media, il marketing via e-mail, l'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO), la pubblicità pay-per-click (PPC) e altro ancora.

Pertanto diventano necessarie nuove professionalità, quali:

- Social Media Manager, deputato a creare e gestire tutta l'attività sui social network di un'azienda,

- PPC Manager che supervisiona tutte le campagne di ricerca a pagamento

- SEO Manager, o consulente SEO, responsabile di migliorare il posizionamento di un sito web nei motori di ricerca.

Tutte queste figure professionali del marketing si avvalgono, con modalità diverse, delle strategie di Copywriting, per creare contenuti accattivanti e persuasivi che non solo attirano l'attenzione degli utenti, ma che (soprattutto) li inducano a compiere le azioni desiderate, come acquisti o lasciare i loro contatto.

Questo perché il copywriting si concentra sull'utilizzo di parole e frasi efficaci per comunicare un messaggio, e generare una risposta desiderata. Ciò può essere fatto attraverso diverse forme di contenuti, come annunci pubblicitari, email marketing, post sui social media e molto altro ancora.

La capacità di utilizzare efficacemente le strategie di copywriting, può davvero fare la differenza tra una campagna di successo e una fallimentare, pertanto è facile comprendere quanto sia cruciale affidarsi ad un consulente seo e copywriter che abbia il giusto know-how, ed una grande esperienza sul campo.

Tutte queste specializzazioni fanno parte di una nuova categoria di professionisti del marketing, specializzati nei canali digitali.

Come si svolge la consulenza di marketing?

La consulenza di marketing è un processo che prevede molte fasi, le principali sono:

-Identificare il pubblico di riferimento. (buyer personas)

-Analizzare il mercato e condurre ricerche.

-Sviluppare un piano di marketing.

-Attuare il piano.

-Tracciamento e analisi dei risultati

Vediamole in maniera più approfondita

Identificare il pubblico di riferimento (buyer personas)

Il primo passo nella consulenza di marketing è l'identificazione del pubblico di riferimento. È necessario definire un tipo specifico di persona che sarebbe interessata al vostro prodotto o servizio.

Questa è la fase più importante del processo, perché vi aiuta a capire cosa cercano i vostri potenziali clienti, e come si comportano.

Questo processo può essere diviso in due parti:

- Identificare i dati demografici (ad esempio, età, sesso, livello di reddito)

- Definire i loro bisogni e comportamenti

Sulla base di queste informazioni, creerete delle "buyer personas", ovvero dei personaggi immaginari che rappresentano l'identikit delle persone che rientrano nel vostro target demografico.

Analizzare il mercato e condurre ricerche

Questo passaggio è molto importante, perché permette non solo di studiare la concorrenza, ma anche di comprendere bene quant'è la domanda per il servizio o bene che si andrà a vendere, al fine di valutare bene se il gioco vale la candela.

Riguardo ai vostri competitor dovete conoscere i loro punti di forza e di debolezza, i loro prezzi e il modo in cui commercializzano i loro prodotti o servizi.

Dovrete anche analizzare il vostro mercato di riferimento: Quanti clienti ci sono per il vostro prodotto? Quali sono le loro esigenze e i loro desideri? Cosa potete offrire loro, che le altre aziende invece non offrono?

Le risposte a queste domande vi aiuteranno a definire meglio una strategia di marketing unica ed efficace.

Sviluppare un piano di marketing e fissare degli obiettivi

Un piano di marketing è un documento scritto che descrive come venderete il vostro prodotto o servizio. Dovrebbe includere:

-una descrizione del mercato target e dei suoi bisogni, desideri e abitudini di acquisto

-un'analisi dei punti di forza e di debolezza della concorrenza

-Una stima dell'importo da spendere in pubblicità, promozione e altre forme di marketing.

-Una descrizione di come misurare il successo

Il piano deve includere un elenco di obiettivi per l'anno e le strategie per raggiungerli. Ad esempio, se volete espandere la vostra attività sui mercati internazionali, un obiettivo potrebbe essere quello di assumere un responsabile delle vendite all'estero, che possa aiutarvi a costruire relazioni con i distributori nei diversi Paesi.

Un altro obiettivo potrebbe essere quello di migliorare i punteggi di soddisfazione dei clienti del 10%, offrendo nuovi prodotti o servizi a prezzi più bassi.

Attuare il piano di marketing

Questa è la fase operativa. Dopo aver raccolto tutti i dati, ed aver elaborato una strategia d'azione, è necessario diventare operativi per raggiungere gli obiettivi prefissati.

É molto importante attenersi alle direttive già impostate, ed effettuare gli investimenti richiesti.

Questa è una fase molto delicata in cui molte aziende che operano in modo "improvvisato" falliscono, perché non riescono a tenere il passo con gli investimenti. È importante avere un piano equilibrato ed in linea con le proprie "potenzialità". Soprattutto è fondamentale sapere cosa fare se le cose vanno male.

La strategia di marketing deve essere abbastanza flessibile da potersi adattare di conseguenza in caso di contrattempi o imprevisti.

Tracciamento e analisi dei risultati

L'ultima fase, ma non per questo meno importante, riguarda il monitoraggio e l'analisi dei risultati, che consentono alle aziende di verificare se sono in linea con la loro strategia. Questa fase è essenziale perché consente di correggere al più presto eventuali errori o omissioni nel piano.

Bisogna anche tenere ben presente che non esiste una strategia di marketing "perfetta", nel senso che il mercato è in continua evoluzione, e non ci sono garanzie che qualsiasi piano di marketing abbia successo al 100%.

Tuttavia, con la giusta dose di lungimiranza e pianificazione, una buona strategia può aiutare le aziende a raggiungere i propri obiettivi.

Il processo sopra descritto, fornisce un solido quadro di riferimento per la creazione di una pianificazione di marketing che ha più probabilità di successo che di fallimento.

Quali sono i costi della consulenza di marketing?

Il costo della consulenza di marketing dipende da molti fattori:

- i servizi forniti

- dal tipo di agenzia o di consulente

- dalla durata del contratto

Le tariffe variano notevolmente in base al background del settore, all'esperienza e alle competenze del consulente. La maggior parte dei consulenti di marketing si fa pagare a ore, anche se alcuni possono offrire contratti a tariffa fissa, o di mantenimento. La tariffa oraria media di un consulente di marketing varia da 50 a 500 euro l'ora, a seconda dell'esperienza, della specializzazione e del mercato che si va ad "aggredire".

Le agenzie di marketing fatturano in base a una serie di fattori quali il tipo di personale, il livello di esperienza, il tipo di progetto e il livello di anzianità. A seconda del livello di servizio e delle competenze necessarie, le agenzie di marketing possono costare da 5.000 a 100.000 euro al mese o più.

Anche qui è evidente scegliere bene la figura a cui ci si affida. Un consulente ha un tariffario più contenuto, ma ha fisiologicamente delle competenze più ristrette e specifiche. Mentre un'agenzia ha un tariffario più alto, ma ovviamente ha competenze più ampie e variegate.

Tutto dipende dalle vostre esigenze e dalle aspettative per il progetto.

I vantaggi di una consulenza di marketing

Non è facile definire a priori quali possono essere i benefici derivanti da una consulenza di questo tipo. Anche perchè potrebbero essere dei risultati indiretti, infatti spesso consulenti di marketing, possono aiutare le aziende a identificare semplicemente i loro punti di forza e di debolezza quando si tratta di marketing.

Quindi si può migliorare la produzione, oppure abbassarne i costi ottimizzando l'uso delle risorse. Che a fronte di un fatturato sempre uguale, corrisponde comunque ad un margine di guadagno più elevato.

In ogni caso, un consulente è una persona che può aiutarvi a capire meglio la vostra attività e a migliorarla.

Oppure possono fornire consigli strategici su come migliorare le campagne o crearne di nuove che siano più efficaci e raggiungano le persone giuste.

Spesso aiutano le aziende a determinare il modo migliore per raggiungere il loro pubblico di riferimento, compresi i canali da utilizzare, i tempi di pubblicazione dei contenuti, e il messaggio da inviare.

Questo può far risparmiare molto tempo e denaro alle aziende, che non devono assumere personale interno per questi compiti.

Da un punto di vista economico, questo significa che i costi di marketing si riducono in modo significativo e pagherete solo i servizi di cui avete bisogno.

Conclusione

L'uso dei consulenti di marketing è in costante crescita, e sta diventando sempre più comune nelle aziende.

Possono aiutare la vostra azienda a raggiungere nuovi mercati, a migliorare le vendite, e i profitti, e ad espandersi in nuovi settori.

Tra l'altro tali consulenti forniscono un'ampia gamma di servizi, tra cui ricerche di mercato, campagne di pubbliche relazioni, iniziative di branding e gestione dei social media. Ciò significa che sono in grado di offrire alle aziende un pacchetto completo di strategie di marketing, senza dover assumere altro personale interno per ogni compito.