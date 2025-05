Accoltellamento in via Bresciana, continuano le indagini della squadra mobile: pare smentita l'ipotesi della rapina

Proseguono le indagini della squadra mobile sull'accoltellamento della 26enne avvenuto lunedì scorso sulle scale che da via Quintana portano a via Bresciana.



La polizia infatti starebbe lavorando su altre piste rispetto all'ipotesi della rapina a cui ha fatto seguito l'aggressione.

L'attività investigativa coordinata dal Pubblico Ministero Massimiliano Bolla sta infatti portando in altre direzioni con la ricostruzione della rapina che potrebbe essere smentita.

Secondo le primissime ricostruzioni, la ragazza avrebbe prelevato denaro da uno sportello automatico in centro a Legino, quando un uomo di origine straniera e vestito scuro, dopo averla inseguita, avrebbe cercato di derubarla, colpendola poi con un’arma da taglio.

Fortunatamente, le condizioni della giovane non sono gravi. Era stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona dalla Croce Rossa di Quiliano, intervenuta tempestivamente insieme all’automedica del 118 e alla Polizia, in prima battuta con la squadra volanti e poi con la mobile.

"Ci ha detto che è stata accoltellata da un uomo di colore vestito nero. Le ha detto di dargli i soldi, lei ha detto di no e lui ha reagito colpendola e scappando. Poi lei che non è riuscita a usare il cellulare con l'adrenalina ha proseguito sulle scale. Allora noi l'abbiamo vista, era stremata. Stava urlando e chiedendo aiuto. Abbiamo subito chiamato i soccorsi" aveva detto un testimone soccorritore alla nostra redazione.

"L'abbiamo subito adagiata sulla mia macchina e fatta sdraiare in attesa dell'ambulanza tamponando la ferita con dei fazzoletti. I soccorsi dopo essere stati chiamati sono arrivati celermente" aveva continuato l'uomo.

"È andata bene. Non è mai successo nulla in zona ma é inconcepibile che accadano queste cose persino in pieno giorno" aveva concluso il testimone-soccorritore.