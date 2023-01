Quiliano, si staccano pezzi di cemento dal cavalcavia. Un residente delle Murate: "Andata bene che non passava nessuno, che inizino i lavori" (FOTO)

"È andata bene che non passava nessuno, hanno preso solo di striscio una macchina parcheggiata".



Paura e preoccupazione nelle parole di un residente del quartiere delle Murate a Quiliano dopo che nei giorni scorsi sono caduti pezzi di cemento dalla strada di scorrimento veloce all'altezza di Quiliano in via Solcasso.



"Sono venuti giù dei pezzi notevoli dal ponte della Superstrada e sono andato venerdì dal sindaco, ma tutto tace, nessuno sa niente, non so più dove andare a sbattere - ha proseguito il residente - è stata transennata l'area per qualche ora ed è intervenuto sul posto l'ingegnere del comune ma poi il tratto è stato riaperto".



La ditta chiamata dal comune ha effettuato gli interventi di ripristino per la messa in sicurezza e per il futuro con i lavori di riqualificazione della strada di scorrimento sono previsti interventi per risolvere la problematica.



"Il problema è che con i tir che passano si sentono vibrazioni notevoli. L'ho fatto presente al comune e ho scritto delle lettere. L'unica cosa è parlare con il Governatore Toti" ha puntualizzato il quilianese richiedendo un intervento nel più breve tempo possibile.



La minoranza di Quiliano Domani aveva presentato un'interpellanza proprio sullo stato in cui versa il quartiere delle Murate sotto la superstrada.