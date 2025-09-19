 / Cronaca

Cronaca | 19 settembre 2025, 13:25

Alassio, venditore abusivo dà in escandescenze e aggredisce due agenti della polizia locale: denunciato

Un 33enne senegalese è stato fermato da una "pattuglia balneare" mentre vendeva braccialetti, collane e portachiavi sulla spiaggia della passeggiata Ciccione. I due operatori hanno riportato lesioni, guaribili in 30 e 20 giorni

Un cittadino 33enne, originario del Senegal e residente a Genova, intento a vendere braccialetti, collane e portachiavi senza autorizzazione, è stato fermato intorno alle 14 sulla spiaggia della passeggiata Ciccione dalla “pattuglia balneare”. In seguito alla contestazione per il divieto di effettuare quel tipo di attività di vendita, il giovane è andato in escandescenze, cominciando a colpire gli agenti. 

A quel punto, gli operatori hanno deciso di far intervenire anche la pattuglia automontata e di accompagnare il soggetto presso il Comando per ulteriori accertamenti.

Nella colluttazione, due agenti hanno riportato lesioni, guaribili rispettivamente in 30 e 20 giorni. Nei confronti del fermato si è proceduto alla segnalazione in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate.

