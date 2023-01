Alassio, spento l'incendio boschivo divampato nella zona di Moglio: bonifica in corso (FOTO e VIDEO)

L'incendio boschivo divampato sulle colline di Alassio, in località Moglio, è stato spento. L'allarme lanciato nella mattinata odierna, aveva inizialmente interessato alcune sterpaglie, propagandosi poi, a causa del forte vento, anche su alcuni terrazzamenti limitrofi.

Sul posto hanno operato due Canadair e un elicottero, oltre ai vigili del fuoco, diciotto volontari dei gruppi di Albenga, Ceriale, Alassio e Andora, le forze dell’ordine e gli operatori della Protezione civile.

Le fiamme divampate nei pressi di via Vegliasco-Celesia non hanno minacciato le abitazioni circostanti. Nessun residente è stato evacuato. Una persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale per lievi traumi. Sono in corso le operazioni di bonifica.