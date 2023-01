Istrici a Tovo e nel Finalese: il ritorno del porcospino nel Ponente

Dalle nostri parti non si vedeva ormai da tempo, recentemente però l'Osservatorio Ligure della Biodiversità (Li.Bi.Oss) ha avuto modo di ritrovarsi alle prese con diverse segnalazioni di Hystrix cristata, più semplicemente conosciuta come istrice.

Originaria dell'Africa e introdotta sul territorio della penisola italiana in un'epoca storica non ben definita, l'istrice ha "colonizzato" con stabilità la Liguria centro-orientale dal 2000 in poi. Nei mesi scorsi è stata ripetutamente segnalata nel savonese, in particolare nell'entroterra pietrese e finalese ma anche in alta Val Bormida.

"Nella zona di Tovo non era mai stato segnalato, mentre per l'albenganese c'erano dei dati risalenti agli anni '70, un dato per Andora del 1999 ed uno per Villanova d'Albenga nel 2010 - spiega Dario Ottonello di Arpal Osservatorio della Biodiversità - è una una specie in espansione dal centro Italia, in Liguria si è insediata da una ventina d'anni nel centro e nel levante".