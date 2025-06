Commissariato di Alassio, il Siap incontra il Questore: "Nessuna chiusura, c'è anzi un progetto per migliorare la palazzina"

E' stato utile per fare il punto della situazione circa le principali criticità del territorio provinciale l'incontro di stamani tra una delegazione del Siap - con il segretario nazionale Roberto Traverso, il segretario regionale Alessandro Dondero e quello provinciale Giuseppe Stracuzzi - e il Questore di Savona Mariani.

La carenza di organico e la necessità di un ricambio generazionale nelle forze di polizia, argomenti già oggetto di discussione a livello nazionale, sono state indicate quali priorità assolute anche nella nostra provincia. Queste problematiche "rendono ancora più cruciale una gestione ottimale delle risorse disponibili e la valorizzazione del personale attualmente in servizio" spiegano nella loro nota dal sindacato di polizia.

Altro tema centrale è stato quello delle politiche alloggiative nazionali promosse dal Siap, che trovano applicazione anche a Savona. "Il Questore - continuano i rappresentanti sindacali - si è reso disponibile a sostenere e sensibilizzare questa attività coinvolgendo il Prefetto e i sindaci del territorio, al fine di sollecitare la messa a disposizione di unità immobiliari attraverso l’edilizia agevolata o soluzioni residenziali adeguate per il personale di polizia".

Successivamente, si è svolta una partecipata assemblea con gli operatori di polizia, durante la quale sono state affrontate tematiche contrattuali, previdenziali e locali, con particolare risalto alle problematiche della Polizia Stradale e del Commissariato di Alassio. Proprio ieri, su questo tema, il Consiglio Regionale ligure ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, presentato dal consigliere regionale Jan Casella, col quale veniva chiesto un impegno delle istituzioni per garantirne la permanenza nella Città del Muretto, rimarcando l'importanza che questo presidio ha per tutto il comprensorio.

In questo caso è stato chiarito che "non esiste alcun pericolo di chiusura", con la Segreteria Provinciale del Siap ha preso posizione contro alcune dichiarazioni strumentali sull’argomento, ribadendo che "il presidio di Alassio rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza del territorio". La stessa Questura ha confermato, secondo quanto riportato dal sindacato, "l’esistenza di un progetto di valorizzazione e ristrutturazione migliorativa della palazzina che ospita il Commissariato, garantendo così migliori condizioni logistiche e operative".

Il Siap ha quindi ribadito con fermezza la necessità che la Regione Liguria si faccia parte attiva nel sensibilizzare i Prefetti e sollecitare le istituzioni nazionali affinché vengano destinate maggiori risorse alla Polizia di Stato sul territorio regionale. "L’aumento di risorse è essenziale per affrontare le problematiche di sicurezza legate, tra l’altro, alle infiltrazioni mafiose, come riconosciuto dalle relazioni della DIA. Una maggiore presenza e operatività delle forze dell’ordine è indispensabile per contrastare efficacemente le attività della criminalità organizzata che minacciano la sicurezza e il tessuto sociale della Liguria" spiegano.

Dal canto suo, il sindacato savonese ha ribadito il suo impegno nel "collaborare con tutte le istituzioni per garantire migliori condizioni lavorative e operative per gli operatori di polizia, nonché per promuovere la sicurezza e la legalità sul territorio".