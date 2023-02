Manovre di primo soccorso e uso del defibrillatore semiautomatico, l'associazione Cresc.i OdV: "Il progetto Renzino Astengo è ripartito"

Dopo il blocco causa pandemia, l'associazione Cresc.i OdV comunica con grande piacere la ripartenza del progetto Renzino Astengo. Il piano prevede la formazione degli insegnanti delle scuole medie e superiori alle manovre di primo soccorso e all’uso del defibrillatore semiautomatico.

"La parte davvero importante di questo progetto è che durante l’anno questi docenti a loro volta, insegneranno le manovre salvavita ai loro studenti, in modo da aiutare anche i più giovani a saper gestire situazioni di emergenza se ce ne fosse bisogno: come chiamare i soccorsi o come comportarsi nei primi istanti d’emergenza se una persona avesse un malore", spiegano dall'associazione.

"Per gli studenti maggiorenni sarà possibile prendere anche l’abilitazione per l’uso del defibrillatore semi automatico. Ad oggi hanno aderito 16 istituti per un totale di 152 docenti iscritti per la prima formazione, a cui si aggiungeranno gli insegnanti già formati che avranno la possibilità di fare un aggiornamento sempre a cura degli operatori del 118.

"Siamo davvero felici di questa ripartenza e delle numerose adesioni da parte degli insegnanti. Ringraziamo la Fondazione Iginio Delbuono & Figli di Savona che entusiasticamente e con viva partecipazione sostenuto la ripresa del progetto con un’importante contributo economico. Ricordiamo inoltre che chiunque volesse aiutarci a proseguire questa importante iniziativa può effettuare una donazione sul conto corrente Unicredit dedicato al progetto Renzino IBAN: IT17O 02008 10602 000100694638 (con la causale “donazione” è anche fiscalmente detraibile)", concludono dall'associazione Cresc.i OdV.