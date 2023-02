Il pesce ligure protagonista di "Cibo, una risorsa circolare"

Venerdì 10 febbraio in occasione dell’evento “Cibo, una risorsa circolare” – organizzato da Genova Blue District e focalizzato su vari aspetti della filiera del cibo analizzati in un’ottica di economia circolare – a partire dalle 15:30 (presso la sede di Genova Blue District di via del Molo 65A R) un operatore Coldiretti Impresa Pesca Liguria darà vita a un laboratorio di sfilettatura pensato ad hoc per spiegare i modi migliori per non sprecare nulla del pesce e, anzi, riutilizzare al meglio gli scarti. Al termine del laboratorio i presenti potranno anche prendere parte a un assaggio di pesce del territorio.

“La lotta allo spreco alimentare è fondamentale – commentano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, Presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale – oggi più che mai. Come ricordato in precedenza, ad oggi oltre il 30% del cibo totale prodotto nel mondo viene buttato, mentre quasi tre miliardi di persone sulla Terra soffre la fame. Dati allarmanti, che devono far riflettere, soprattutto se si pensa che la maggior parte del cibo viene sprecato all’interno delle mura domestiche. Un problema decisamente preoccupante, ma che, attraverso il sapere contadino e il rapporto diretto con il produttore, può essere arginato. Basti pensare che molti dei piatti tradizionali della cultura ligure e italiana hanno origine proprio dall’esigenza di non sprecare cibo”. “Anche per questo – aggiunge Daniela Borriello, Responsabile di Coldiretti Impresa Pesca Liguria – la nostra partecipazione a questo particolare evento vuole essere ancora una volta simbolo dell’impegno portato avanti nei confronti della sostenibilità e della lotta agli sprechi che da sempre come associazione portiamo avanti accanto ai nostri soci”.