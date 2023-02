Alassio, Assoristobar confluisce in Fipe Confcommercio Savona: Dario Leone è il nuovo delegato del territorio

Assoristobar confluisce in Fipe Confcommercio Savona e nomina il suo nuovo delegato territoriale: Dario Leone, titolare dello storico Rudy Caffè.

Si è svolta ieri (6 febbraio) l’annuale riunione dei pubblici esercizi di Alassio facenti capo al comitato locale Assoristobar, presieduta da Carlomaria Balzola.

Alla riunione è stato elencato il resoconto annuale, tramite dettagliata relazione del presidente in merito all’esercizio svolto: dal veicolare informative e circolari all’importante confronto con le categorie sindacali ed economiche del territorio e l’Amministrazione comunale, fino alla concertazione attenta e mirata su tematiche importanti quali commercio, decoro urbano e demanio marittimo. Lo sviluppo del tavolo del turismo di Alassio, il confronto costante e continuo in piena sintonia e collaborazione con gli organi di polizia.

“Quattro anni meravigliosi – afferma il presidente di Fipe Confcommercio Savona Balzola -, ci hanno dato la possibilità di ritrovare un’importante rappresentanza per la nostra categoria e di creare grandi progetti e grandi presupposti”.

Il comitato di Alassio, vista la possibilità di mantenere una propria specifica autonomia e essere inserita all’interno di un contesto maggiormente articolato e più funzionale, ha deciso di aderire alla FIPE-Confcommercio provinciale.

“Un percorso naturale – spiega Balzola -, che ci consentirà di portare le nostre istanze con forza ancora maggiore e di creare delle opportunità, organizzando nella nostra città corsi sia normativi che formativi e favorendo il confronto e contatto diretto con Confcommercio provinciale, che da sempre porta un grande aiuto al nostro territorio”. Tale scelta, infatti, è volta a consentire uno sviluppo deciso e una possibilità di creare sinergie con la provincia, ma soprattutto di poter portare nel territorio corsi di formazione sia a livello obbligatorio sia a livello formativo.

Grande soddisfazione da parte del precedente comitato direttivo che è andato poi ad eleggere come nuovo referente cittadino Dario Leone, titolare dello storico Rudy Caffè.

“Sono felice della scelta fatta dall’assemblea – commenta Balzola -. Con Dario Leone abbiamo fatto un percorso sindacale comune fin dall’inizio. Un amico, penso che con merito rappresenterà i pubblici esercizi di Alassio”.

La parola al nuovo delegato cittadino Leone, che in merito al suo lavoro nell’alassino ha affermato: “Mi impegnerò per rafforzare la nostra categoria con nuovi progetti tesi a migliorare l’attività sul territorio, avere un confronto proficuo e positivo con l’Amministrazione e cercare di avere sempre maggiori associati. Molto grato al presidente Carlomaria Balzola per aver proposto la mia candidatura a delegato di Fipe Confcommercio Alassio”.

Al termine dell’assemblea è stata consegnata una targa a ricordo al ragionier Andrea Nastasi dello studio Nastasi di Alassio, che ha seguito i primi passi dell’associazione sindacale con attenzione e rigore.