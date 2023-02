Consorzio Depurazione del Savonese, avviso di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di un impiegato magazziniere – Area Amministrativa

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. (di seguito denominato per brevità “Consorzio Spa”) è alla ricerca, nel pieno rispetto del proprio “Regolamento Generale per il Reclutamento del Personale” (di seguito denominato per brevità “Regolamento”), disponibile sul sito www.depuratore.sv.it, di un impiegato da assumere a tempo indeterminato.

Il presente avviso di selezione è finalizzato all’individuazione di una risorsa da inserire nell’area amministrativa che assumerà le funzioni di “addetto approvvigionamenti e magazzino”.

L’addetto sarà alle dirette dipendenze del Responsabile dell’Ufficio Approvvigionamenti e Magazzino e le proprie mansioni saranno a titolo esemplificativo e non esaustivo:

scarico da automezzo di merci con transpallet elettrico o manuale o con carrello termico o a mano e stoccaggio nei depositi di pertinenza e successive movimentazioni con mezzi idonei,

sballaggio, controllo, verifica conformità numero dei colli, etichettatura e posizionamento articoli su scaffali,

distribuzione materiale,

consegna e ritiro articoli da revisionare presso officine esterne,

ritiro materiale direttamente presso fornitori anche fuori provincia/regione,

contabilità e valorizzazione di magazzino, chiusure e quadrature, gestione delle distinte base (carico DDT e scarico Buoni di Prelievo) secondo le modalità previste dagli Ordini di Servizio attualmente in vigore, attraverso applicativo gestionale,

inventario fisico e valorizzazione,

reintegro scorte di magazzino, nel rispetto delle procedure gestionali stabilite dalla Direzione, mediante predisposizione di apposite richieste di acquisto,

richieste preventivi, contatti con i fornitori.

I candidati dovranno tassativamente possedere i seguenti requisiti minimi essenziali:

titolo di studio: diploma di scuola media superiore; esperienza lavorativa da magazziniere, come da profilo richiesto, di almeno 1 (un) anno continuativo negli ultimi 5 (cinque) anni; buona conoscenza del sistema operativo Windows, programmi comuni (pacchetto Office, ecc.) oltre a gestione della posta elettronica e Web Browser (Chrome, Explorer, ecc.); possesso della patente di guida cat. B in corso di validità; possesso della patente per carrello elevatore o timonato in corso di validità; disponibilità immediata ad assumere l’impiego, fatto salvo l’eventuale periodo di preavviso contrattuale da rendere presso il posto di lavoro.

I soggetti interessati, per poter essere ammessi alla suddetta selezione, potranno consultare il sito consortile www.depuratore.sv.it alla sezione SELEZIONE DEL PERSONALE - SELEZIONI IN CORSO.

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 10 marzo 2023, in busta chiusa all’indirizzo: Via Caravaggio, 1 – 17100 Savona o a mezzo mail esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata postacert@pec.depuratore.sv.it.