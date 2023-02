Risparmio energetico: un successo il service Rotary, coinvolti 2 mila giovani della Riviera del Beigua

Il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua ha incontrato più di 2000 studenti per sensibilizzarli sul tema della sostenibilità ambientale e dell'economia verde. La campagna “Un energico abbraccio” si è sviluppata in occasione della settimana di “M’illumino di Meno” del 16 febbraio ed ha visto coinvolti agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del comprensorio della Riviera del Beigua, fra cui Varazze, Arenzano, Celle Ligure, Stella, Sassello, Pontinvrea Mioglia e Casanova.

I Rotariani hanno incontrato le scolaresche per sensibilizzarle sull'importanza etica ed economica del risparmio energetico e del buon uso delle risorse naturali, consegnando loro una brochure sull'argomento. Questa iniziativa è parte integrante delle attività del Rotary International, che fra le sue linee di intervento è impegnato a sostenere la protezione dell'ambiente e lo sviluppo delle economie locali.

Il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua fa parte del Distretto 2032, che riunisce 42 club e oltre 2.400 Rotariani della Liguria e Basso Piemonte. Il Rotary International è impegnato a promuovere la conservazione e la tutela delle risorse naturali, la sostenibilità ecologica e l'armonia tra le comunità e l'ambiente. Link alla brochure CLICCA QUI.

https://read.bookcreator.com/QSrzXayhKYWVMvPsoLnMYoV2XmO2/vY0Xx7DVStmYJAXa2NNvnA

“E' stato un service meraviglioso, abbiamo avuto l'enorme piacere di entrare a contatto dei ragazzi che ci hanno regalato grandi emozioni”, commenta Elisa Bribo’, presidente Rotary Club Varazze Riviera del Beigua.

“L'iniziativa che sensibilizza gli alunni ad una maggiore attenzione verso tutto ciò che richiede l'utilizzo delle varie forme di risorse energetiche è, oggi, ancor più necessaria. Quindi è basilare promuovere la cultura della diffusione di azioni e di stili di vita sostenibili che i ragazzi devono metabolizzare già da giovani per poterle sviluppare una volta adulti. A questo proposito è risultata preziosa la collaborazione con gli esperti del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua che hanno spiegato agli alunni delle classi prime e seconde della secondaria di primo grado di Varazze e Celle come questo bene, irrinunciabile ormai, debba essere trattato con estrema saggezza per il bene futuro del pianeta”, aggiunge Alberto Sarti, collaboratore del dirigente scolastico secondaria IC Mandela Celle-Varazze.

“L'iniziativa "M'illumino di meno" offre lo spunto per invitare bambine e bambini a riflettere sull'importanza di non sprecare l'energia. L'educazione ambientale è un importante tema che rientra nel più ampio ambito delle attività dell'educazione civica: essere alunni partecipi oggi per essere cittadini responsabili domani”, prosegue Andrea Caradonna, collaboratore del dirigente scolastico primaria IC Mandela Celle-Varazze.

“L'incontro dei referenti del progetto e della Presidente del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua con gli alunni della nostra scuola primaria è un'ulteriore conferma dell'importanza del lavoro di squadra. Ricordare alle famiglie, agli studenti e a tutti noi che necessarie attenzioni devono trasformarsi in quotidianità, con uno strumento come quello elaborato dall'equipe del Rotary Club, mi è sembrata un'idea semplice, ma di notevole efficacia. Ancora una volta le realtà del territorio si uniscono per promuovere cultura sociale e sensibilizzare la comunità su temi etici irrinunciabili. Ringrazio tutti per la partecipazione alla trasmissione registrata nella sede della nostra web radio e ricordo che può essere nuovamente ascoltata accedendo dal sito della scuola”, sottolinea Claudia Lorena, dirigente scolastico IC Arenzano.

“L’IC di Sassello ringrazia sentitamente il Rotary Varazze Riviera del Beigua per essersi fatto promotore di un’iniziativa fondamentale per due motivi, il primo perché la sostenibilità ambientale è uno dei cardini dell’educazione civica che è ormai materia di insegnamento e secondo motivo perché stimola i ragazzi ad aver una parsimonia ed equilibrio nella loro vita privata e li stimola ad essere cittadini onesti e consapevoli dei problemi che affliggono il nostro pianeta ed in grado poi di diventare adulti capaci di trovare soluzioni operative”, spiega la professoressa Daniele Scarampi, dirigente scolastico IC Sassello.

“L'iniziativa del Rotary ci ha permesso di arricchire i nostri percorsi di apprendimento e di far incontrare l'Istituto Comprensivo di Sassello con le positive risorse umane che la circondano”, commenta Pier Luigi Norziglia, referente di IC Sassello per l'insegnamento dell'Educazione civica.

“Direi che l’iniziativa è riuscita grazie alla collaborazione e alla sinergia d’Intenti. L’IC Arenzano, Scuola SHE, trova nel Rotary uno stakeholder ideale poiché condividiamo gli obiettivi di benessere e sostenibilità a vantaggio delle nuove generazioni”, aggiunge Maddalena Thellung, la fiduciaria (vicepreside) che coordina il Progetto Web Radio IC Arenzano.

“Quando il Rotary ci ha proposto di partecipare al progetto di sostenibilità in data 16 febbraio, che si associava anche alla giornata "mi illumino di meno", abbiamo immediatamente accettato con entusiasmo e colto l'occasione di approfondire un argomento che già stavamo affrontando come programma dell'anno 2022/2023, "l'agenda 2030". Abbiamo spiegato ai nostri bambini il significato di sviluppo sostenibile, ovvero un modo di crescere che rispetti tutte le persone del mondo, attraverso l'uguaglianza e le risorse che il nostro pianeta ci mette a disposizione. I bambini in questo progetto diventano i super eroi della situazione, mettendo in pratica ogni giorno delle piccole azioni come la raccolta differenziata, la riduzione dello spreco del cibo, l'utilizzo di cose riciclate per la messa in opera dei loro lavoretti, il lavaggio delle mani riducendo al minimo lo spreco di sapone e acqua, spegnere la luce se non serve e tante altre piccole cose della routine quotidiana”, conclude Francesca Carattini, coordinatrice asilo Guastavino Varazze.