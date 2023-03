Che tipo di alimentazione scegliere per il proprio cane?

Quando si tratta di cani, alcuni argomenti sono spesso oggetto di dibattiti accesi. Una questione molto discussa è il cibo per cani, infatti, le opinioni in merito possono variare notevolmente. Tutti concordano sul fatto che fornire cibo di qualità ai nostri cani sia fondamentale per assicurare loro una vita lunga e sana. Non è sufficiente scegliere cibo di qualità, cucinarlo e offrirlo al nostro amico a quattro zampe, dobbiamo anche assicurarci che le ricette soddisfino i bisogni nutrizionali del nostro animale. Gli animali hanno diverse necessità che cambiano a seconda della fase della vita, come cuccioli in via di sviluppo, cani con grande energia o quelli più tranquilli come cani anziani e malati.

I diversi tipi di cibo

Puoi nutrire il tuo amico a quattro zampe scegliendo tra diverse opzioni. In termini pratici, i vari alimenti sono divisi in quattro categorie:

Crocchette: il cibo secco industriale, oggi il più utilizzato.

Pâté (in buste, vaschette o scatole): alimento industriale umido, anch'esso molto diffuso.

Razioni domestiche: preparate giornalmente in casa con alimenti freschi.

Razioni “BARF”: preparate con cibi crudi.

Cibo casalingo o cibo industriale?

Il cibo di casa è interessante se preparato in modo equilibrato seguendo una dieta casalinga per cani. Il suo principale vantaggio è l'uso di ingredienti freschi. Dovrebbero consistere in carne o pesce, riso, verdure, olio di colza e un integratore vitaminico e minerale. Lo svantaggio principale però, è la difficoltà nel preparare un pasto sano ed equilibrato. Per soddisfare le esigenze nutrizionali del tuo cane è necessario comprendere l'alimentazione e la dieta canina. Devi conoscere i requisiti specifici del tuo cane, in base alla sua razza, età e livello di attività. E' anche importante pesare accuratamente ogni ingrediente. Si consiglia vivamente di chiedere a un veterinario di calcolare la razione necessaria per il proprio cane. Attenzione alla preparazione "vecchio stile", che comprende zuppa di riso, pezzi di carne ad alto contenuto di grassi e rimasugli della tavola! Questo tipo di alimentazione è molto squilibrata e porta a carenze significative, dannose per la salute dell'animale. Tuttavia, tutti conveniamo che fornire ai nostri amici a quattro zampe cibo cani sano e nutriente sia fondamentale affinché essi vivano una lunga e felice vita.

Razioni BARF

L'obiettivo delle razioni BARF è quello di ricreare la dieta originale dei cani, costituita principalmente da carne cruda, ossa carnose, frattaglie, frutta, verdura e vari integratori. Per sfruttare i benefici di questa dieta casalinga cani, le razioni devono essere equilibrate. Come per le razioni domestiche, è consigliabile chiedere a un veterinario di calcolare la razione necessaria per il suo animale.

Perché scegliere di preparare personalmente i pasti del proprio cane invece di optare per cibo industriale già pronto?

I cibi industriali per il tuo cane sono convenienti, veloci e spesso offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo. Gli alimenti trasformati sono severamente regolamentati e devono fornire proteine ​​e minerali essenziali necessari alla salute del cane. Tuttavia, è spesso complicato scegliere tra le varie fonti di alimentazione che forniranno la giusta nutrizione e aiuteranno il tuo cane a crescere in modo sano. Scegliere un'alimentazione casalinga cane può essere considerata una pratica noiosa o una perdita di tempo, ma optare per alimenti freschi e naturali è un modo per evitare i prodotti industriali spesso trasformati e dannosi.