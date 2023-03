Noleggiare un veicolo con conducente per transfer ed eventi con l’Autonoleggio Stefano Tudisco

Il noleggio con conducente, da molti conosciuto anche con la sigla NCC, è un servizio sempre più diffuso e apprezzato da clienti privati e da aziende e consiste nella messa a disposizione di un autoveicolo con il conducente che lo guida. Possono essere noleggiate sia automobili di vario tipo e dimensione, sia mezzi in grado di trasportare un numero superiore di passeggeri e di bagagli.

Ecco perché gli NCC non sono tutti uguali. Non tutte le imprese, infatti, sono in grado di fornire servizi identici e della stessa qualità.

L’Autonoleggio Stefano Tudisco si è distinto ormai da diversi anni nella zona di Torino per l'ampia e variegata flotta di veicoli a sua disposizione, per la professionalità di tutto il suo staff e per la tempestività e rapidità con cui è in grado di organizzare qualsiasi servizio di trasporto, in modo tale da soddisfare le esigenze e le necessità di qualsiasi cliente.

Perché scegliere il servizio di noleggio con conducente offerto da Stefano Tudisco

I motivi per i quali scegliere NCC Stefano Tudisco sono molti ed oggettivi. Innanzitutto, tutto lo staff che opera all'interno di questa azienda è estremamente professionale, preparato, capace e di ottima presenza. I conducenti sono molto riservati, affidabili e cortesi ed è anche per questa ragione che tantissime aziende si rivolgono quotidianamente a questo servizio di NCC per il trasporto dei loro fornitori e clienti, soprattutto quelli più importanti e famosi.

I veicoli che compongono la flotta aziendale sono diversi, infatti qualsiasi cliente potrà scegliere tra auto di recente immatricolazione, estremamente confortevoli, eleganti e funzionali e, soprattutto, dotate di tutte le autorizzazioni per accedere anche nei centri storici e a traffico limitato all'interno delle varie città. Nel caso in cui, poi, fosse necessario, l’Autonoleggio Stefano Tudisco possiede anche van per il trasporto di sette o più passeggeri con i relativi bagagli.

Se sono presenti dei bambini, inoltre, è sempre possibile montare sui sedili gli appositi seggiolini delle varie classi di peso, tutti regolarmente omologati.

Questa azienda opera nel settore del noleggio con conducente ormai da diversi anni e questo gli ha permesso di creare un'organizzazione estremamente efficiente. Ecco perché è possibile prenotare i suoi servizi in qualsiasi giorno della settimana, 24 ore su 24, compresi i festivi.

La disponibilità, quindi, dell'impresa è massima, anche nel caso in cui la richiesta venga effettuata con poco preavviso.

Il noleggio auto per matrimoni, cerimonie ed eventi importanti

La bellezza e l'eleganza dei mezzi utilizzati e la professionalità dello staff di Stefano Tudisco fanno sì che questa azienda sia ideale anche per chi è alla ricerca di accompagnatori per matrimoni, cerimonie ed eventi mondani di qualsiasi tipo.

Sono tantissimi, infatti, gli sposi che ricorrono proprio a questo NCC per il loro giorno più importante, anche nel caso in cui abbiano la necessità di trasportare i loro invitati.

Moltissime aziende, poi, prenotano le auto con i relativi driver per i loro eventi pubblici: sfilate, buffet, cene di lavoro sono solo alcuni degli esempi più comuni.

I tour per Torino e nelle zone circostanti

Un servizio aggiuntivo che pochi NCC sono in grado di offrire è quello dell'organizzazione di tour in auto indimenticabili a Torino e nelle zone limitrofe.

Stefano Tudisco, infatti, progetta delle gite indimenticabili per tutti quei clienti privati che vogliano scoprire le meraviglie e le bellezze della regione Piemonte utilizzando delle auto confortevoli ed eleganti o dei van in grado di trasportare sette o più passeggeri.

Alcuni esempi di tour che vengono organizzati sono quelli nelle Langhe, nel Monferrato e nel Roero.

Come prenotare i servizi di Stefano Tudisco

Prenotare i servizi offerti dall’Autonoleggio Stefano Tudisco e raccogliere tutte le informazioni necessarie è molto semplice e rapido. Per farlo, infatti, è possibile collegarsi al sito ufficiale dell'azienda in cui è presente un apposito modulo di contatto. È sufficiente inserire i propri dati e i quesiti da porre e in brevissimo tempo si verrà contattati dall'assistenza clienti.

In alternativa, è possibile contattare l'azienda direttamente tramite telefono o casella di posta elettronica.