Cairo, vandali colpiscono il sentiero del castello: rubati cinque metri di parapetto

Un grave episodio di furto e vandalismo ha colpito uno dei luoghi più suggestivi e frequentati della città: il sentiero del castello. Durante un sopralluogo effettuato ieri dal Comune di Cairo Montenotte, in vista dei prossimi interventi di manutenzione e della futura installazione del nuovo impianto di illuminazione — prevista per la fine dell’estate, non appena sarà rilasciata l’autorizzazione della Soprintendenza — è emersa una situazione inaspettata e allarmante.

Ignoti hanno asportato ben cinque metri di parapetto in legno, posti a protezione di un tratto del sentiero per garantirne la sicurezza. Un gesto incomprensibile, che rappresenta non solo un danno al patrimonio pubblico, ma anche un serio rischio per l’incolumità di cittadini.

Il personale comunale è già intervenuto per segnalare il pericolo. A partire dalla prossima settimana, una ditta specializzata sarà incaricata di ripristinare il tratto danneggiato, con l’obiettivo di garantire quanto prima la piena fruibilità del percorso.

Nel frattempo, la polizia locale e gli uffici comunali stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nei pressi, nella speranza di identificare i responsabili del furto. Le indagini si inseriscono in un contesto più ampio che vede la città recentemente colpita da altri atti vandalici, tra cui l’affissione abusiva di adesivi sulla segnaletica stradale.