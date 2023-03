Formazione e reimpiego dei portuali, alla Culp "Pippo Rebagliati" 163mila euro

E' stato approvato dal Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale il contributo da 163mila euro a favore della Compagnia portuale CULP “Pippo Rebagliati” relativo al periodo ottobre-dicembre 2022 per la formazione e il reimpiego in altre mansioni del personale totalmente o parzialmente inidoneo allo svolgimento delle operazione e dei servizi portuali.

Le novità non sono però finite qui. L'organo ha espresso parere favorevole al rinnovo per l’anno 2023 a favore della Compagnia Portuale Pietro Chiesa S.C.AR.L. e Multi Marine Services srl rispettivamente per i servizi portuali di pesatura e per lo svolgimento delle operazioni di imbarco/sbarco yachts e di imbarcazioni da diporto, di cui all’ art. 16 della legge 84/94.

Tenuto conto del rilevante aumento dei costi delle materie prime e dell’energia elettrica, è stato altresì approvato l’aumento temporaneo delle tariffe per l’utilizzo dei bacini di carenaggio in concessione a Ente Bacini.

Infine, sono stati approvati provvedimenti relativi al rilascio e rinnovo di concessioni/licenze ex art. 24, ex artt. 45 bis., 46 cod. nav., nonché sospensioni temporanee per la realizzazione del progetto di adeguamento degli impianti di illuminazione del porto di Savona.