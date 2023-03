Scolaresca si schianta col bus sulla A10, il racconto di una mamma: "Bambini salvi per miracolo"

“Quanta paura, ma per fortuna I bambini stanno bene”. Lina è la mamma di uno dei 50 bambini di una scolaresca di Imperia che dovevano andare in gita a Limone per una giornata sulla neve.

“Ho saputo casualmente dai social dello schianto dell’autobus, mi sono subito preoccupata di chiamare gli accompagnatori. Mio figlio per fortuna era sull’autobus che seguiva quello uscito di strada”. È stata la prontezza di riflessi di una insegnante, vedendo l’autista in difficoltà, dopo essere stato colto da malore a tirare il freno a mano, una manovra provvidenziale che ha fatto sì che la tragedia venisse evitata.

I bambini erano partiti alle 6.45 dalla stazione ferroviaria di Imperia. Una trasferta in montagna attesa da giorni che, purtroppo, ha avuto un esito drammatico. “Mio figlio, come gli altri bambini frequenta la ‘Boine’ di piazza Roma. Due erano i pullman partiti da Imperia con a bordo i ragazzi delle medie e delle elementari. Era una gita di un giorno solo. Insieme agli altri genitori ho lasciato mio figlio emozionato e con la voglia di partire”, racconta la madre.

"All’altezza di Pietra Ligure è successo il dramma. L’autobus che precedeva quello di mio figlio procedendo verso Genova ad un certo punto ha cominciato ad andare a zig zag per poi schiantarsi contro il guard - rail scavalcando la barriera di sicurezza e finendo la corsa contro il muro. Uno spavento per tutti – riprende il suo racconto Lina, la mamma di uno degli scolari della Boine – per fortuna sul pullman di mio figlio nessuno si è fatto male, è stato quello che lo precedeva a schiantarsi contro il muraglione che delimita la carreggiata”.

A bordo del mezzo oltre all’autista sono rimasti feriti 5 bambini, per fortuna nessuno di loro è grave. A soccorrerli i volontari delle ambulanze, 118 e vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.