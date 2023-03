Varazze, finge di vendere rose e ruba un portafogli: denunciato dai carabinieri

Ha finto di vendere una rosa con un obiettivo preciso: distrarre la vittima per rubagli il portafogli. Un venditore ambulante è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Varazze. I fatti risalgono a pochi giorni fa quando un cittadino si è presentato in caserma per segnalare l'accaduto, raccontando di essere stato avvicinato per strada da un uomo, il quale, con la scusa di vendergli appunto una rosa, lo aveva distratto derubandolo.

Il venditore ambulante, particolarmente educato e gentile, non aveva destato alcun sospetto nella vittima, riuscendo a distrarla e a sottrargli il portafogli, contenente denaro contante e carte di credito, che teneva in un borsello. Il derubato si era accorto del furto solo alcune ore dopo segnalando il fatto ai militari.

I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini e, anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza cittadine, sono riusciti a individuare ed identificare il presunto autore del furto.

L'uomo è stato fermato nella giornata di ieri mentre si trovava nuovamente nel comune di Varazze. Accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso, dovrà rispondere del reato di furto aggravato.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall'Autorità Giudiziaria.