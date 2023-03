Carcare, l'assessore Ugdonne: "Grandi successi per lo sport locale"

Periodo di grandi successi per lo sport carcarese, in diverse discipline. La Pallavolo Carcare è stata insignita con il riconoscimento della Stella di bronzo CONI per meriti sportivi, che premia l’attività svolta dagli atleti carcaresi, guidati da allenatori validi e preparati. La Stella si associa ad altri riconoscimenti già ottenuti all’inizio dell’anno, come l’assegnazione del Marchio d’argento FIPAV per il settore giovanile di qualità 2022-2023.

“Ringrazio la FIPAV ed il CONI per aver premiato la nostra attività” dice il presidente della Pallavolo Carcare Michele Lorenzo “Questi premi riconoscono il lavoro di gruppo sostenuto dal direttivo e dai dirigenti e ne vado fiero”. Inoltre sono tre gli atleti carcaresi che sono stati selezionati per prendere parte agli stage presso il club della Nazionale Italiana: Filippo Leoncavallo, Filippo Garra e Francesco Dotta.

Il Karate club Savona si è aggiudicato il primo posto nel Campionato Italiano a squadre di combattimento, tenutosi ad Ostia Lido. Nella squadra, composta da sette atlete, ben tre sono carcaresi e provenienti dalla palestra dal gruppo di Carcare. Paola Giordani, Beatrice Manca Perotti e Giorgia Brignone hanno ottenuto un risultato eccellente, primeggiando nelle rispettive categorie di peso. Un meritato successo per l’impegno costante in questa disciplina, e una grande soddisfazione per i maestri carcaresi Alex Torresan e Giacomo Lanza che le hanno viste crescere sui nostri tappeti, fino ad arrivare alla vetta.

Anche dalle pareti dell’arrampicata arrivano soddisfazioni importanti, come racconta Davide Abrile di Vertikarcare: “La stagione 2023 è iniziata nel migliore dei modi per la società Vertikarcare: dopo le due gare del regionale assoluto, Viola Bergamelli e Mario Gardella si sono laureati campioni regionali assoluti. Grazie a questo risultato i due atleti Vertikarcare parteciperanno di diritto al campionato italiano, la massima serie agonistica nelle gare di arrampicata”.

La società carcarese, in virtù di questi risultati, e di quelli degli altri componenti della squadra (5 maschi e 3 femmine nella top ten della classifica) ha vinto anche il campionato regionale a squadre. Anche a livello giovanile le gare sono iniziate bene, con 9 atleti sul podio nella prima gara regionale, fra cui spiccano le vittorie di Mario Gardella e Gaia Strazzarino in u20, e Riccardo Goso in u16.

“E’ un momento d’oro per lo sport carcarese - commenta soddisfatta l’Assessore allo Sport Giorgia Ugdonne - Il nostro paese può vantare una grande varietà di discipline sportive e, a giudicare dai brillanti risultati, le associazioni presenti sul territorio sono indubbiamente di una qualità superiore alla media. In questi anni abbiamo investito sulle strutture che le ospitano, stante l’importanza dello sport per la salute fisica e mentale, oltre che come valenza di aggregazione e socializzazione. Ringrazio dunque in primis gli atleti, ma anche i tecnici e le società che con questi risultati hanno contribuito a portare in alto il nome di Carcare”.