Albenga, inaugura il Mercatò Local: è parte della riqualificazione dell’ex Ortofrutticola

Ad Albenga spunta e inaugura oggi (9 marzo) alle 11 il Mercatò Local nell’edificio nato dalla vecchia sede dell’Ortofrutticola. Come annunciato ormai anni fa, è quindi arrivato in via Dalmazia il colosso Dimar, presente sul territorio già con diversi punti vendita Mercatò e OK Market.

Il progetto di riqualificazione di un’area simbolo di degrado ha visto anche la realizzazione di un ulteriore spazio commerciale e una parte residenziale, con nuove persone che andranno a popolarla e che contribuiranno quindi a rivalutarla e a dare una dignità positiva. Verrà anche realizzato un piccolo auditorium e piazzette per favorire la trasformazione dell'intera zona che acquisterà, sempre più un carattere turistico/ricettivo.

Di particolare rilevanza, inoltre, le opere che verranno realizzate per la riqualificazione dell’ex cinema Astor.

“L'apertura di questa nuova attività ha portato a numerose assunzioni, che è molto positivo per il nostro territorio. Il Mercatò impiega infatti parecchie persone, dietro le quali vi sono altrettante famiglie – spiega il sindaco Riccardo Tomatis, presente all’inaugurazione del punto vendita -. Inoltre, porta un servizio di cui la zona fino ad oggi era sfornita”.