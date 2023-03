Trofeo Ponente in Rosa, a Laigueglia trionfa Jolanda Neff: tappa e maglia di leader per la campionessa olimpica

Jolanda Neff, medaglia d'oro di Mtb alle olimpiadi di Tokyo 2021, ha vinto la Ceriale-Laigueglia, la terza tappa del Trofeo Ponente in Rosa. Alle sue spalle, sul traguardo di corso Badarò, Alessia Vigilia e Federica Piergiovanni.

Domani, venerdì 10 marzo, è in programma la quarta tappa: partenza alle 13.00 circa da San Bartolomeo al Mare con arrivo a Diano Marina. Il tracciato misurerà complessivamente 88,6 km e transiterà anche nel savonese così come la quinta e ultima tappa prevista per sabato 11 marzo con partenza e arrivo a Diano Marina (a tal proposito la Prefettura di Savona ha emesso un'ordinanza di sospensione della circolazione nelle zone interessate dal passaggio della corsa, vedi allegato).

Le località del savonese interessate dal passaggio della quarta tappa sono: Laigueglia, Coasco, Arnasco, Ortovero, Villanova d’Albenga, Albenga, Alassio e infine nuovamente Laigueglia verso Diano Marina.

Le località del savonese interessate dal passaggio della quinta tappa sono invece: Andora, Laigueglia, Alassio, Albenga, Ceriale, Borghetto, Toriano, Balestrino, Castelvecchio di Rocca Barbena, Cisano sul Neva, Garlenda, Casanova Lerrone e Passo del Ginestro.