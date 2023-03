Cosseria piange l'ex vice sindaco Aldo Gepponi: "Persona ferma e autorevole, unica per umanità e gentilezza"

Lutto nella comunità di Cosseria: è mancato Aldo Gepponi, ex vice sindaco durante il primo mandato dell'attuale primo cittadino Roberto Molinaro.

"Nel 2014 era stato il primo con cui mi ero rapportato, dandomi una grossa mano per la composizione della lista - spiega Molinaro - All'apparenza sembrava una persona ferma e autorevole, invece nascondeva un'umanità gentile e infinita. Era allo stesso tempo un secondo padre e il fratello che non ho mai avuto".

"Un compagno amministrativo franco, sempre in prima linea per il bene del territorio, soprattutto durante il maltempo - prosegue il primo cittadino - Il tiro con l'arco, ma soprattutto il calcio, erano le sue grandi passioni. Per anni aveva allenato il settore giovanile dell'Asd Carcarese. Veniva chiamato affettuosamente 'mister'. Grande esperto di botanica, amava tantissimo gli animali".

"Mi ha fatto capire l'importanza della Protezione civile - conclude Molinaro - Era il vice sindaco che tutti gli amministratori vorrebbero avere al proprio fianco. Aveva un grande rispetto per gli anziani e verso le persone che soffrivano. Affrontava la vita faccia a faccia".

La camera ardente verrà allestita nella sala consiliare del comune valbormidese. Il santa rosario sarà celebrato nella chiesa parrocchiale domani sera, venerdì 10 marzo, alle ore 20. I funerali si terranno sabato 11 marzo, alle ore 14.30, sempre nella suddetta parrocchia.