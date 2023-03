"Dell’Arte Contagiosa", l'Inferno di Dante al teatro di Palazzo Rosso a Cengio

Il progetto ‘Dell’Arte Contagiosa’ dedicato a Dante Alighieri sbarca a Cengio. L'appuntamento con l'Inferno-Canto XIII (Pier delle Vigne e la selva dei suicidi) è fissato per sabato 11 marzo alle ore 20.30 presso il teatro di Palazzo Rosso.

Si tratta di un viaggio artistico-letterario-teatrale realizzato con i Canti della Commedia Dantesca. Un percorso nel tempo (dall’8 marzo al 2 aprile), nello spazio (in 14 città della Regione Liguria), nell'architettura (nelle chiese, negli oratori, negli antichi palazzi), nella storia (racconta la vita di Dante e la sua epoca) nell'arte (espone le opere degli artisti che hanno rappresentato la Commedia dantesca).

"Il nostro viaggio in compagnia di Dante è iniziato anni fa, attraversando il Lazio, la Toscana, il Piemonte - spiegano dall'Associazione Culturale Arte in Scena - Facendo tappa in 14 comuni della Liguria, realizzeremo altrettanti appuntamenti, con spettacoli dedicati ai Canti più belli del poema dantesco, raccontando la storia di Dante, l’origine e lo sviluppo della Commedia, il percorso umano e artistico del grande poeta, il Medioevo fiorentino, analizzando un Canto diverso in ogni tappa e interpretandolo; tutto questo, raccontato, vissuto, amato, recitato, teatralizzato, da Marina Mariotti".

"Nel luogo stesso dello spettacolo sarà allestita una mostra iconografica dedicata al poema dantesco, visto dagli occhi degli artisti nel corso dei secoli. Al pubblico presente verrà regalato il libretto Dante Alighieri, il sommo poeta - breve compendio sulla vita e le opere. Abbiamo chiamato questo percorso Dell’Arte Contagiosa, perché vorremmo davvero che l’Arte e la Cultura fossero contagiose", concludono dall'associazione. Ingresso gratuito.