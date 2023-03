Elezioni Alassio, la Lega corre con Melgrati: "Centrodestra compatto per la continuità amministrativa"

“La Lega è pronta a correre a sostegno della lista guidata dal sindaco uscente Marco Melgrati. Con le altre forze del centrodestra, che già governano il Paese e anche la Regione, si è deciso di puntare su unità e continuità, appoggiando un’amministrazione che in questi anni ha dimostrato di saper lavorare bene per il territorio”. Così in una nota Sara Foscolo, segretario provinciale Lega Savona