Piaggio, due nuovi commissari al lavoro con Nicastro, assessore Benveduti: “Siano acceleratori della procedura di cessione”

"Il futuro produttivo della Liguria passa anche da storiche e strategiche realtà, come Piaggio Aerospace, che da oramai troppo tempo attendono un concreto piano di rilancio che salvaguardi e sviluppi nel medio-lungo periodo il patrimonio tecnologico e industriale della nostra regione. Accogliamo perciò con favore la decisione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di integrare, con nuove figure professionali, il collegio commissariale, in modo da supportare il commissario straordinario, l'avvocato Vincenzo Nicastro, a riavviare con massima urgenza la nuova procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo". Lo dice l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti, commentando l'integrazione ministeriale dell'organo commissariale del gruppo Piaggio Aerospace.

"Visti i percorsi formativi e lavorativi dell'ingegner Carmelo Cosentino e del dottor Gianpaolo Davide Rossetti - aggiunge l'assessore Benveduti - siamo convinti che possano essere elementi chiave per accelerare il completamento di una nuova gara competitiva che possa finalmente individuare l'acquirente idoneo ad assicurare una soluzione che mantenga nella nostra comunità il lavoro e le competenze di un’industria di interesse nazionale. Che queste fresche nomine siano anche occasione per dar seguito alle nostre richieste di un incontro, presso i ministeri competenti, che fotografi il quadro aggiornato della situazione".