Alluvione 2019, a Rialto stanziati i fondi per il ripristino della viabilità in località Berea

Verrà utilizzato per proseguire nel ripristino della viabilità, messa pesantemente in ginocchio con danni di diversi milioni di euro dall'alluvione dell'autunno del 2019, il contributo ministeriale assegnato ai comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Lo ha stabilito la Giunta comunale di Rialto con una delibera grazie alla quale verranno realizzati i lavori di ripristino della funzionalità della viabilità in via Berea tramite sistemazione geo-idrogeologica del dissesto franoso in atto, in prossimità dell'omonimo nucleo abitativo.