Alassio, il 18 marzo il ricordo delle vittime del Coronavirus

"La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale Giornata Nazionale in Memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus al fine di conservare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia".

La Giornata è stata istituita formalmente il 17 marzo del 2021 con l’approvazione all’unanimità della relativa legge da parte della commissione Affari costituzionali del Senato, riunita in sede deliberante e la data scelta è quella in cui nel 2020 i camion militari carichi di bare sfilarono per Bergamo.