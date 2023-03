Festival Cucina con i fiori di Alassio: ultimi giorni per prenotare le proposte gastronomiche firmate dagli chef Ivano Ricchebono e Enrico Derflingher

Nell’ambito della 4° Edizione del Festival Nazionale "Cucina con i Fiori" Alassio, nel ricco calendario di degustazioni, show cooking, educational e incontri con chef, aziende, giornalisti, operatori del settore, grande spazio anche alla gastronomia gourmet e stellata con due interessanti e imperdibili proposte per chi vuole scoprire il sapore dei fiori.

La prima è una cena con menù firmato dagli chef Ivano Ricchebono e Enrico Derflingher, che hanno creato per la serata piatti deliziosi e pieni di colori e sapori. Il tutto accompagnato da uno storytelling originale ed unico svolto da Patrizio Roversi e Claudio Porchia, che accompagnerà il pubblico nel mondo dei fiori eduli, un viaggio son sapori e gusti nuovi e sorprendenti.

Questo il menù della cena dei Fiori del 1° aprile ore 20.30

• Insalata di mare alla mediterranea, gelatina alle primule

• “Risotto Sanremo, con Gambero Rosso e fiori di Nasturzio”.

• Pescato, crema di patate alla violetta, cavolo nero e zenzero

• Semifreddo alla calendula, cioccolato bianco, menta e yuzu

Vini in abbinamento:

• Ricossa “Sei Anime” Acqui docg rosè secco

• Ricossa Dolcetto d’Asti doc

• Cuvage “Acquesi” Asti docg dolce

Open bar Botanica Corner Macaja Gin.

Euro 100.00 per persona - incluse bevande

Prenotazioni presso il Diana Grand Hotel t. 0182642701

Questo il menù del Brunch di domenica 2 aprile: Mangiare i Fiori

Grand Hotel Diana ore 12.00-14.30

• Torta di verdure alla ligure con maggiorana e basilico

• Tagliere con formaggi italiani con pane casereccio alla Begonia

• Cous-cous con zucchine e gamberi con citronette alla Nemesia

• Insalata alla caprese e emulsione di basilico

• Insalata di pollo, Begonia e senape

• Cruditées in pinzimonio con vinaigrette alle viole

• Gnocchetto fritto e crema d’aglio

• Frisceau e zafferano

• Parmigiana di melanzane e erba cipollina

• Farinata di zucca

Corner della Comunità Montana di Valle Camonica con formaggio Silter in abbinamento con sciroppi di fiori dell’azienda M’Agrado di Pietraporzio (CN)

Vini in abbinamento:

Cuvage “Acquesi” Marengo doc Brut

Cuvage ALTA LANGA docg

Ricossa “Sei Anime” Piemonte doc Moscato secco

Euro 35.00 per persona – incluse bevande

Prenotazioni presso il Diana Grand Hotel t. 0182642701

Festival Nazionale “Cucina con i Fiori” Alassio - 4° Edizione

Alassio Wellbeing Experience

da venerdì 31 marzo a lunedì 3 aprile 2023

Programma

Venerdì 31 marzo

Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi”

ore 11.00 finale del Contest gastronomico del Festival della Cultura di Alassio 4° edizione “Metti un Fiore in Tavola”

Diana Grand Hotel

· ore 16.00: premiazione del contest “Metti un Fiore in Tavola”

· ore 17.00 presentazione e degustazione del Sorbetto di Begonia “I love Alassio - fiori di Alassio” - Fondente Madagascar con Nasturzio e pepe rosa

Sabato 1° aprile

Special guest il noto conduttore televisivo Patrizio Roversi, il presidente Euro Toques International Enrico Derflingher, l’eclettico chef Fabio Mendolicchio, l’esperta di Galateo e Bon Ton, Barbara Ronchi della Rocca e il patron gestronomico del Diana Grand Hotel Ivano Ricchebono

· 9.00 Ritrovo press la piazza antistante la Stazione FFSS di Alassio partenza con navetta per località Vegliasco

· ore 9.30 passeggiata dalla Torre dell’Adelasia alla scoperta dei fiori eduli e delle erbe spontanee con Antonella Piccone, Guida GAE e, in anteprima, scoperta del programma outdoor dei sentieri di Alassio dedicato ai fiori. Massimo 15 partecipanti. Iscrizione gratuita entro giovedì 30 marzo via WhatsApp al numero 3911042608, indicando nome e cognome.

Marina di Alassio

ore 11.00 “Sostenibilità in barca” buone pratiche di cucina in barca con il giornalista Roberto Pisani e Patrizio Roversi. A seguire presentazione e degustazione dell’Ittiturismo “L’Isola”

Diana Grand Hotel

· ore 15.00 Convegno a cura di CREA – Consiglio per la ricerca e l’analisi dell’economia agraria “I fiori eduli: tradizione e innovazione” coordina da Barbara Ruffoni ricercatrice e responsabile CREA con gli interventi di Laura Pistelli, docente università di Pisa e ricercatrice CREA, Valentina Scariot, Università di Torino, Elena Cerutti, Direttore Associazione Terre dei Savoia, Marco Ravera, Azienda Agricola Biologica RaveraBio, Andrea Copetta, ricercatore CREA e Giulio Veronese, botanico e curatore dei Giardini di Villa della Pergola.

· ore 16.00 Gemellaggio con il Concorso “Un Fiore nel Piatto” di Boario Terme con la presentazione di Loretta Tabarini ideatrice del Concorso e show cooking a cura dello chef Francesco D’Amico - Ristorante Bella Iseo di Brescia.

· ore 17.00 “Fiori e cioccolato” laboratorio e degustazione con lo chef Fabio Mendolicchio

· ore 18.00 “L’arte di apparecchiare con i fiori” workshop con Barbara Ronchi della Rocca

· ore 19.00 la Bar lady Ottavia Castellaro presenta “Adelasia”, l’aperitivo dedicato alla città di Alassio e realizzato con Asti Spumante della Cantina Cuvage e succo di Begonia dell’azienda Tastee.it di Albenga

· ore 20.30 “Flowers Dinner Experience” cena placée a 4 mani a cura dello chef Ivano Ricchebono 1* stella Michelin - The Cook Ristorante di Genova e consolidata firma gastronomica del Ristorante Gourmet del Diana Grand Hotel Alassio ed Enrico Derflingher presidente Euro-Toques International

Prenotazioni presso il Diana Grand Hotel t. 0182642701 fino ad esaurimento posti

Costo della cena €100 a persona

Domenica 2 aprile

Special Guests: Eleonora Matarrese chef, forager e scrittrice e Giuseppe Amato miglior pasticcere da ristorazione del mondo. Pastry chef presso il ristorante 3*** stelle Michelin “La pergola” dello chef Heinz Beck a Roma

Diana Grand Hotel

· dalle ore 10.00 alle ore 12.00 corso di cucina ‘Cucina con i fiori selvatici’. Il corso è a cura di Eleonora Matarrese, esperta di fitoalimurgia e etnobotanica, che illustrerà come utilizzare i fiori spontanei in cucina non solo come decorazione. Con un’esperienza pratica per i partecipanti si imparerà, oltre alla raccolta e alla conservazione, come utilizzare i fiori trasformati: negli impasti, nelle creme, come coloranti, in bevande alcoliche e non, all’insegna della sostenibilità e di nuovi sapori, per incuriosire i propri ospiti, per variare la dieta e aggiungere elementi nutritivi puri direttamente dalla natura. Il corso dura due ore e sono previste diverse ricette a base di fiori. Viene fornita una piccola dispensa digitale con le istruzioni per la trasformazione.

Prenotazioni via mail a segreteria@ristorantidellatavolozza.it

· dalle 11.30 alle 14.30: Brunch “Mangiare i fiori” a cura di Ivano Ricchebono e con dessert realizzato da Giuseppe Amato, il miglior pasticcere al mondo.

Prenotazioni presso il Diana Grand Hotel t. 0182642701fino a esaurimento posti

Costo del brunch €30 a persona (nel costo sono comprese tutte le attività in programma che si svolgeranno a seguire.

· Ore 15.00 “I Fiori nella Dolce Cucina; Crostata al limone e fragole al Nasturzio” Workshop e show cooking con Giuseppe Amato, il miglior pasticcere al mondo.

· ore 17.00 Gemellaggio con il Concorso “Un Fiore nel Piatto” di Boario Terme (BS): presentazione di Loretta Tabarini ideatrice del Concorso e show cooking dello chef Andrea Sigorini del Ristorante Il Campanile di Darfo Boario Terme

· Ore 17.30 presentazione del libro “La pasticceria da ristorazione contemporanea” di Giuseppe Amato e Lucilla Cremoni. Un testo importante, che propone non solo le informazioni pratiche in grado di stimolare la curiosità e la creatività dei professionisti, ma anche un quadro storico.

Per tutte le attività è necessaria la prenotazione presso il Diana Grand Hotel t. 0182642701.

Lunedì 3 aprile

’ Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi”

dalle ore 9.00 alle 12.00 master class “Cucina con i fiori” a cura di Eleonora Matarrese, dello chef Giorgio Servetto, Andrea Coppeta, ricercatore CREA Sanremo, Marco Ravera azienda Rzero Albenga e Claudio Porchia giornalista. Il corso è dedicato agli studenti dell’Istituto Alberghiero ed aperto al pubblico su prenotazione via mail a segreteria@ristorantidellatavolozza.it

Tutte le attività sono ad ingresso libero e gratuite ad eccezione di:

- cena “Flowers Dinner Experience” di sabato 1° aprile presso il Diana Grand Hotel € 100 a persona.

- corso di cucina a cura di Eleonora Matarrese “Cucina con i fiori selvatici” domenica mattina presso il Diana Grand Hotel €25 a persona.

- brunch “Mangiare i fiori” curato dallo chef Ivano Ricchebono e dallo Pastry Chef Giuseppe Amato €30 a persona.

Per prenotazioni e adesioni delle attività presso il Diana Grand Hotel numero 0182.642701

Serre aperte

Durante il week end del Festival sarà possibile visitare le serre e i laboratori del Cersae di Albenga sita in Regione Rollo, 98 e del Crea di Sanremo in Via S. Francesco, 58/b a Sanremo per scoprire da vicino la filiera del fiore edule. Per informazioni telefonare: Crea Sanremo numero 3485928764.

Visite ai Giardini di Villa della Pergola

Realizzati a fine Ottocento in una posizione unica di affaccio sul mare i Giardini di Villa della Pergola di Alassio, sono una delle meraviglie della Riviera, un Parco storico di raro esempio anglo-mediterraneo interamente preservatosi nella sua estensione originaria dove è possibile apprezzare la tipica vegetazione mediterranea insieme a piante rare della flora esotica.

L'architetto paesaggista Paolo Pejrone si è occupato dell'importante restauro dei 22 mila metri quadrati dei Giardini prestando un'attenzione particolare al recupero, alla conservazione e all'arricchimento delle rinomate collezioni botaniche dei Glicini (34 varietà), degli Agapanthus, una collezione unica in Europa con più di 500 varietà diverse, oltre a quelle degli agrumi, delle cactacee, dei mirti secolari e molte altre.

Ingresso solo con visite guidate su prenotazione t. 0182 646130 –

0182 646140 - Email. info@giardinidivilladellapergola.com.

www.giardinidivilladellapergola.com

Orari: 9.30 - 11.30 - 15.00 - 17.00 - la visita dura circa 90 minuti.