Savona, l'"Eroica" di Beethoven per la festa della Repubblica

In occasione dell'ottantesimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana martedì 2 giugno alle ore 21 nella Chiesa Sant’Andrea Apostolo, in piazza dei Consoli del Comune, la sezione locale dell'Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti invita al concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta da Gudni Emilsson. L'orchestra eseguirà la "Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 'Eroica'" di Ludwig van Beethoven, opera simbolo di tensione ideale, forza morale e affermazione dell’uomo di fronte alla storia. Un momento musicale e civile dedicato alla memoria, alla libertà e ai valori fondativi italiani.

La scelta del programma ha un significato profondo: richiama l’esecuzione della terza "Sinfonia" da parte dei sopravvissuti il 16 maggio 1945 sul piazzale dell’appello del campo di concentramento nazista di Mauthausen. Al termine della serata gli studenti degli istituti superiori leggeranno il "Giuramento di Mauthausen" come gesto di continuità fra memoria storica, responsabilità civile e trasmissione dei valori alle nuove generazioni.

"I musicisti scelsero Beethoven perché sì che era nato in Germania ma la sua musica appartiene al mondo - ha affermato Ugo Folco in rappresentanza della Diocesi di Savona-Noli, ente compatrocinante, durante la presentazione dell'evento - Il compositore scrisse l''Eroica' per celebrare e osannare Napoleone Bonaparte perché pensava incarnasse la triade rivoluzionaria 'Liberté, Égalité, Fraternité'. Quando si accorse che non era così stracciò la dedica. I musicisti ex deportati del campo nazista recuperarono quella musica e in un certo senso riabilitarono la triade 'Libertà, Uguaglianza, Fraternità'."

"Questo concerto ha un significato importante per noi - ha dichiarato il presidente dell'ANED Simone Falco - Simboleggia il ritorno alla vita dopo gli anni di atrocità compiute dai nazisti. Mauthausen fu l’ultimo campo ad essere liberato il 5 maggio 1945 . Il 16 maggio fu eseguita dai sopravvissuti l’'Eroica' e redatto il 'Giuramento di Mauthausen'. Il concerto è fondamentale non solo per l’ANED ma per tutti gli antifascisti e coloro che credono nei valori della libertà."

Il concerto è organizzato dall'ANED nazionale con le sezioni di Savona e Genova e gode del patrocinio della Diocesi di Savona-Noli, del Comune di Savona, della Provincia di Savona, della Regione Liguria e dell'Unione Industriali.