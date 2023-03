Due lutti in poche ore: Cairo piange Elvira Pirotto e Alfonso Abello Piccione

Due lutti in pochi ore hanno colpito la comunità di Cairo Montenotte: Elvira Pirotto, mancata all'età di 87 anni e Alfonso Abello Piccione, 61 anni, trovato senza vita all'interno della propria abitazione.

Elvira Pirotto, vedova Negri, era molto conosciuta nella cittadina cairese per aver gestito in passato una latteria in via Roma, in pieno centro storico. I funerali si terranno sabato 1° aprile, alle ore 15, presso il santuario Nostra Signora della Grazie. Il santo rosario invece, stasera, venerdì 31 marzo, alle ore 18.30, sempre nel suddetto santuario.

Alfonso Abello Piccione, conosciuto da tutti come "Fonzie", era una persona educata e gentile. Sempre disponibile ad aiutare il prossimo. I funerali saranno celebrati sabato 1° aprile, alle ore 10, sempre al santuario Nostra Signora della Grazie.