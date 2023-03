Savona, ufficiale la positività alle peste suina: è il primo caso fuori dalla zona rossa

La carcassa di cinghiale era stata rinvenuta nella frazione del Santuario e a questo punto si apre un'ulteriore criticità visto che il comune capoluogo non rientra nella zona di restrizione II, la cosiddetta zona "rossa" che comprende che comprende i comuni di Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe e Sassello, con in ultima battuta l'aggiunta di Dego e Giusvalla.

I positivi sono ora 525 in totale, sei in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte rimangono stabili a 332, in Liguria salgono a 193.