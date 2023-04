Peste suina a Savona, il sindaco Russo: "Restiamo in contatto con l'Asl, l'attenzione è massima da parte di tutti"

"Il Comune ha seguito da subito l'evoluzione del caso fino all'accertamento della positività. Restiamo in contatto con l'Asl – che al momento ci ha detto di non prendere alcun provvedimento - sull'eventuale riparametrazione della zona di Savona. L'attenzione è massima da parte di tutti". Così il sindaco Marco Russo dopo l'annuncio ufficiale del caso di positività alla peste suina nel comune capoluogo di provincia. Ad annunciarlo è stato l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta nel consueto bollettino giornaliero.

La positività accertata dalle analisi sulla carcassa di cinghiale rinvenuta nella frazione del Santuario aprono, a questo punto, un'ulteriore criticità visto che Savona non rientra nella zona di restrizione II, la cosiddetta zona "rossa" che comprende che comprende i comuni di Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe e Sassello, con in ultima battuta l'aggiunta di Dego e Giusvalla.

I positivi sono ora 525 in totale, sei in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte rimangono stabili a 332, in Liguria salgono a 193.