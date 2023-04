Albenga, l’Associazione per i Diritti degli Anziani dona pacchi spesa per le famiglie in difficoltà

Tempi così difficili hanno segnato diverse famiglie che oggi, ancor più di ieri, hanno necessità di supporto. Sono numerosi i nuclei familiari che, tra pandemia, prezzi alle stelle, perdita del lavoro non arrivano a fine mese e si fa sempre più forte il ricorso ad associazioni e istituzioni del territorio per ricevere aiuto concreto. In questo senso, Ada Savona, Associazione per i Diritti degli Anziani a livello nazionale, ha donato al comune di Albenga prodotti per comporre pacchi spesa che verranno donati nei prossimi giorni a 5 nuclei familiari individuati dai Servizi Sociali.

“Ringrazio Ada per la donazione che aiuta a far fronte all’emergenza povertà. È un gesto importante – afferma Marta Gaia, assessore alle Politiche Sociali di Albenga - . In città sono una cinquantina i nuclei familiari, composti da una o più persone, che versano in situazione di difficoltà economica. Abbiamo famiglie che non hanno lavoro e devono essere supportate, ma anche pensionati o persone che con lo stipendio percepito non riescono a coprire tutte le spese quotidiane”.

Ad Albenga ci sono altre iniziative a sostegno delle fasce deboli della popolazione cittadina che operano in collaborazione con il Comune: la Tavola del Cuore, a cura della Parrocchia del Sacro Cuore, eroga pranzi tutti i giorni e consegna pacchi spesa al martedì e venerdì; il Centro d’ascolto San Bernardino e Centro d’ascolto San Michele, con consegna viveri in diverse giornate; il tavolo dell’Emergenza, nato durante l’emergenza Covid, che unisce le iniziative comunali e del mondo del terzo settore. Il tavolo dell’Emergenza attualmente coinvolge: Associazione Immaginafamiglie; Associazione Nazionale Alpini Albenga; Associazione Nazionale Vigili del Fuoco; Associazione Marinai d’Italia; Associazione Arma Aeronautica Albenga; Associazione Sjamo; City Angels; Protezione Civile Albenga; Telefono Azzurro. “Anche con queste associazioni c’è collaborazione, confronto e supporto costante”, ha evidenziato l’assessore Gaia.

“Questa è la prima donazione e segue il progetto nazionale dell’associazione – spiega il presidente Ada Savona Piero Billò -. Attualmente la consegna avverrà con cadenza bimestrale o trimestrale, ma l’obiettivo è renderla possibile mensilmente”.

“Come Ada Savona abbiamo deciso di dare un supporto, collaborando con il Comune di Albenga, in modo da aiutare chi ha bisogno, soprattutto per i pensionati e chi, pur lavorando, è in difficoltà perché i costi superano gli stipendi. La donazione è possibile grazie ai soldi che arrivano dal 5 per mille e dalle raccolte presso i supermercati. Continueremo e speriamo di riuscire a fare sempre di più. Questa donazione in particolare consentirà a 5 famiglie di trascorrere una Pasqua più serena”, conclude Billò.