Galleggiando e Bolleggiando 2026: a Loano sabato all'insegna dell'inclusione

Loano si prepara ad ospitare una nuova edizione di "Galleggiando e Bolleggiando". L'appuntamento è per sabato 4 luglio, a partire dalle ore 10.00, presso il Circolo Nautico di Loano.

La manifestazione, ormai una tradizione attesa, vedrà protagonisti il gruppo OPSA (Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua) della Croce Rossa Italiana – Regione Liguria e i volontari della Croce Rossa di Loano, che accompagneranno in acqua i ragazzi disabili. In un ambiente protetto e sotto la supervisione degli operatori, i partecipanti potranno provare l'ebrezza di un giro sulle moto d'acqua messe a disposizione dalla Nauti-ca Services di Loano.

A rendere ancora più speciale la giornata penseranno l'allegria travolgente dei Sanna Clown di Savona e le bellissime Principesse di Corsia, sempre capaci di regalare sorrisi e momenti di spensieratezza ai più piccoli e alle loro famiglie.

A impreziosire l'evento ci saranno anche le moto d'acqua della Polizia di Stato, istituzione da sempre sensibile e vicina a iniziative di questo tipo, a conferma di un sostegno che negli anni non è mai venuto meno. L'invito degli organizzatori è rivolto a tutta la cittadinanza: "Vi aspettiamo!".