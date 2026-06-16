Parte il servizio gratuito di accompagnamento in spiaggia per persone con disabilità nel Ponente Savonese

Il 15 giugno ha preso il via il servizio di accompagnamento e supporto alla balneazione presso 7 spiagge libere attrezzate nei Comuni di Finale Ligure (SLA “20 Riviera” a Varigotti e SLA “Spiaggia dei Neri”), Pietra Ligure (SLA “Lito Beach” e SLA “Ex Leonessa”) e Loano (SLA “Delfino”, SLA “Lampara” e SLA “Murena).

L’iniziativa è dedicata a persone con disabilità o fragilità motorie e sociali, residenti e turisti, senza limiti di età (0–99 anni), ed è completamente gratuita. Il progetto rientra in “Tutti Insieme: dal Mare alla Montagna”, finanziato dalla Regione Liguria con fondi del Ministero per le Disabilità e realizzato in rete dai Comuni di Pietra Ligure (capofila), Tovo San Giacomo, Loano, Borgio Verezzi e Finale Ligure.

Il programma si inserisce in un più ampio percorso di promozione dell’accessibilità e dell’inclusione sociale, con l’obiettivo di costruire una comunità sempre più accogliente e attenta ai bisogni di tutti i cittadini. L’intervento coinvolge l’intero territorio dei cinque Comuni, dal mare all’entroterra, e punta a garantire il diritto alla partecipazione, all’autonomia e alla piena fruizione degli spazi pubblici da parte delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

A supporto dell’iniziativa c’è ANFFAS Albenga APS, partner del Terzo Settore, che mette a disposizione competenze specifiche nell’ambito della disabilità e cura l’organizzazione e la gestione del servizio, assicurando il coordinamento degli accompagnamenti e l’assistenza ai partecipanti.

Il servizio sarà attivo fino al 15 settembre 2026 presso le 7 spiagge libere attrezzate aderenti. In collaborazione con l’ASD Associazione Basket Integrato Albenga, saranno presenti operatori volontari con esperienza nella relazione e nel supporto alle persone con disabilità o fragilità, negli orari dedicati.

L’utilizzo del servizio è libero, occasionale o periodico, tramite prenotazione via WhatsApp o contatto diretto con gli Uffici Turismo dei Comuni coinvolti e con ANFFAS Albenga. Per informazioni e iscrizioni: WhatsApp 393 065 9151 - Email: albengaanffas359@gmail.com.