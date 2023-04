Comunali Alassio 2023, Jan Casella sfida Melgrati: "Parola d'ordine qualità per turismo, vita e ambiente"

Sarà Jan Casella lo sfidante di Marco Melgrati alla poltrona di sindaco di Alassio, il cui nome uscirà dalle urne dei prossimi 14 e 15 maggio.

Ad annunciare la sua candidatura "con grande piacere ed emozione" è lo stesso attuale membro dell'opposizione nel Consiglio Comunale della Città del Muretto, lanciando ufficialmente il simbolo di "Alassio di tutti", la lista che lo sosterrà e che Casella preannuncia, in attesa dei nomi ufficiali, composta da "persone competenti, in larga parte giovani, che con coraggio e generosità hanno deciso di scendere al mio fianco".

"Dal 16 maggio si aprirà un nuovo inizio per la nostra città - dice Casella - Dopo 30 anni in cui si è consolidato un sistema di potere ormai privo di slancio e di visione, Alassio potrà avere una squadra completamente nuova, senza partiti e senza politici di professione. La nostra sarà un’amministrazione incentrata sul dialogo, l’inclusione, lo studio e la progettualità".

"Sarò il Sindaco di tutti, nessuno escluso. Non ci saranno clientele o favori ma diritti e spazi per ogni cittadino - aggiunge - La vera e propria missione della nostra futura amministrazione sarà quella di rendere Alassio la città in cui ognuno di noi vorrebbe far crescere i propri figli. Per fare ciò servono servizi alla famiglia e condizioni favorevoli per fare impresa e offrire di conseguenza posti di lavoro di qualità. La parola d’ordine della mia amministrazione sarà 'qualità'".

Tra i punti del programma quindi spazio a turismo di qualità, qualità della vita e dell'ambiente, racchiusi in tre "capitoli".

"Alassio è di per sé un gioiello, un prodotto turistico che è in grado di vendersi da sé - spiega Casella affrontando il primo dei tre punti - Serve però da una parte garantire sicurezza e pulizia (che in questi anni sono spesso stati dei punti deboli) e dall’altra saper finalmente destagionalizzare la nostra proposta turistica lavorando con metodo, idee, comprensorialità e valorizzando al 100% la collina in chiave turistica".

Per quanto invece riguarda il secondo tema, Casella afferma: "Presteremo massima attenzione alle fasce più deboli. Creeremo una rete con scuole, società sportive, associazioni di volontariato ed istituzioni religiose per monitorare la gioventù alassina rendendola protagonista del presente e del futuro della propria Città. Miglioreremo i servizi alle frazioni e presteremo maggior cura all’arredo urbano e alla pulizia alle zone più periferiche. Eseguiremo uno studio del traffico e dei parcheggi per arrivare ad aumentare gli spazi a misura di pedone senza congestionare il traffico sull’Aurelia".

Infine l'ambiente: "Il verde cittadino ha bisogno di maggior attenzione e maggiori risorse - continua Casella - Effettueremo nuove piantumazioni soprattutto nelle aree periferiche della città. Preserveremo la collina da nuove colate di cemento. Progetteremo con esperti un sistema di raccolta d’acqua che possa essere utile sia per far fronte alla siccità che agli incendi. Introdurremo politiche di riduzione del rifiuto in accordo con la società incaricata del servizio di raccolta, grossa distribuzione e categorie. Valorizzeremo e tuteleremo al massimo il nostro prezioso arenile e il mare".

"Il nostro programma è ampio e ambizioso. Chiedo ai cittadini di unirsi a noi nello scrivere una nuova e gloriosa pagina della storia di Alassio. Lo dobbiamo fare tutti insieme, non sarò un uomo solo al comando: sono un semplice cittadino con la passione per la nostra città, e che vuole vederla rinascere lavorando con tutti gli alassini" conclude il candidato sindaco.