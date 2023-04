Savona, il 6 aprile alla Ubik la presentazione del libro "Vetro carbone e sale"

Si terrà giovedì 6 aprile, con inizio alle ore 18, presso la libreria UBIK, in Corso Italia 116r, a Savona, la presentazione del libro "Vetro carbone e sale"- Vita e morte del "giornaliere" Lorenzo Rolando da Altare al massacro di Aigues-Mortes.

Alle soglie del XX secolo c'è un'Italia affamata e disperata, costretta a emigrare in Francia per sbarcare il lunario. E, tra i tanti macaronis ridotti a spalare il sale nell'inferno bianco di AiguesMortes, nel Midi, c'è Lorenzo Rolando, un giornaliere vagabondo e sfortunato che figura tra le vittime del più efferato massacro di ouvriersitaliani avvenuto nell’Exagone nell'età contemporanea: la strage di Aigues-Mortes, il 17 agosto 1893.

Il libro traccia la biografia di questo lavoratore, "nato accidentalmente" ad Altare, un piccolo paese dell'entroterra di Savona, e destinato suo malgrado a rimanere "distante" e sconosciuto anche ai suoi territori d'origine. Un'esistenza complicata ed enigmatica, quella di Rolando, dietro la quale si delineano in filigrana alcuni avvenimenti che hanno segnato la storia contemporanea: dall'illusione della rivoluzione industriale in salsa italiana alla nascita del solidarismo proletario e della lotta di classe; dalla II Internazionale alla Grande Depressione; dalle "divagazioni africane" del nostro protagonista alle vere cause della tragedia degli operai italiani tra il sole e il sale della Camargue.

La vita e la morte di Rolando, insomma, sono un'avventura misteriosa e affascinante e, insieme, la plastica rappresentazione delle ragioni di un dramma dimenticato eppure ancora molto vicino: quello degli emigranti italiani costretti a "morire di lavoro" alla ricerca di un futuro migliore. Non mancano le sorprese, tra cui – per la prima volta - il nome di colui che uccise il giovane italiano davanti alle mura della città.