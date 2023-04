A fine aprile dai Cappuccini di Savona il 62esimo Cursillo uomini

Da mercoledì 26 a sabato 29 aprile presso il Convento dei Frati Minori Cappuccini, in via san Francesco d’Assisi 16 a Savona, si svolgerà il 62esimo Cursillo uomini. "Ci darà la possibilità di 'fare una sosta' e uscire dalla frenesia della quotidianità per riflettere su noi stessi, rispondendo a tre domande fondamentali: da dove vengo, come sto vivendo e dove andrò - dichiara il coordinatore diocesano Valerio Marino - Con gioia invitiamo tutti a vivere questa esperienza".

Il Movimento dei Cursillos di Cristianità è presente nella diocesi di Savona-Noli dal 1977, quando un gruppo di laici e sacerdoti dell'arcidiocesi di Genova lo portarono insieme ad amici della nostra diocesi. L'idea nacque nel '44 a Palma di Maiorca ad opera di Eduardo Bonnin (1917 - 2008), allora un giovane dell'Azione Cattolica, reduce dall’esperienza di soldato durante la guerra civile spagnola. Quest’azione apostolica gli fu ispirata dalla lettura dell’enciclica di papa Pio XII "Mistici Corporis Christi", che meditò e condivise con un gruppo di amici.

La loro iniziativa proposta all’allora vescovo di Maiorca Juan Hervàs fu approvata e cominciò a diffondersi in Spagna, nel resto d'Europa e nel mondo. Nel '95 Giovanni Paolo II chiese ai movimenti riuniti in piazza san Pietro di farsi riconoscere dalla Chiesa. I Cursillos aderirono subito ed elaborarono uno statuto che fu approvato nel '99 dal Vaticano.

Ormai da molto tempo anche a Savona si può vivere l’esperienza dei tre giorni del Cursillo, interrotta dalla pandemia da Covid-19 e ripresa lo scorso autunno con il 62esimo Cursillo donne. Presumibilmente il prossimo Cursillo donne si terrà agli inizi dell’autunno. Se si desiderano maggiori informazioni e/o partecipare al Cursillo uomini di aprile è possibile telefonare allo stesso Valerio Marino al numero 3400576323 oppure a Marco al 3467971723.